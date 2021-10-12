「基富通」上線滿五周年，客戶數日前正式突破20萬人，營運情況也漸入佳境，根據該公司財報資料顯示，基富通上半年獲利6.332萬元 年成長率高達500％以上，甚至比去年全年稅後盈餘4.586.4萬元還高。

基富通上半年稅後盈餘已達到6,332.7萬元，較去年同期的986.9萬元，成長率高達541％。基富通表示，自基富通成立以來，該公司一直希望以合理的成本、足夠的資訊、方便的介面能幫助投資人，在網路上安心地投資基金。

為了慶祝成立五周年，基富通除了今年原有的定期定額股票基金享終身手續費一折，特別在10月推出全平台基金單筆申購零手續費，且只要10月成功申購一筆，即再加送一張單筆申購零手續費酷碰券，申購愈多送愈多張，加碼贈送的酷碰券可以使用到今年底，只要手握這些酷碰券，等於投資人到年底前都可享單筆申購零手續費優惠。

基富通董事長林修銘表示，由於推動定期定額、退休準備等觀念有成，過去兩年基富通的客戶數大舉成長，今年10月正式超越20萬人大關，值得一提的是，基富通讓更多投資人愈來愈知道定期定額投資的好處，目前每個月平台上就有超過10萬個客戶都會做定期定額扣款。

林修銘進一步指出，基富通自2019年推出「好享退」專案，成功吸引廣大投資人參與，並開始重視退休準備後，今年接著推出「好好退休準備平台」，這個專案除了提供專案內40檔基金0申購手續費以及低經理費外，保險商品也採較低的附加費用率，讓民眾能好好為自己的退休做準備。

基富通總經理黃致淵強調，「好好退休準備平台」還有一個大優惠，即只要連續24個月成功扣款專案內基金且期間內不贖回，24個月期滿後即可享有基富通全平台股票、平衡、債券基金單筆、定期定額終身申購零手續費優惠（特定基金除外，屆時將於官網公布），投資人愈早開始做好好退休準備平台內基金的定期定額，就可愈快拿到基富通全平台申購零手續費的VIP優惠。

(時報資訊)