電動自行車也必須投保強制車險。金管會表示，由於立法院交通委員會今年5月5日已審竣道路交通管理處罰條例修正案，將「微型電動二輪車」、即電動自行車納入須投保強制車險的車輛，否則不予登記、發照，所以金管會亦配合修正強制汽車責任保險法，明訂相關投保事項，目前仍在釐訂電動自行車的保費，初步規畫會是三到五年以上的多年期保單。
相關草案將預告60天後，送行政院及立法院審議，因此上路時間仍不確定，但若電動自行車要投保強制車險，則未來行人被電動自行車撞傷或致死，即有最高200萬元、醫療給付最高20萬元的保障，不會求償無門，且即便是風景區出租的電動自行車，只要有行駛在道路上都要強制投保，若不投保將被罰750到1,500元不等的罰鍰。
強制車險是政策性保險，所有行駛於道路上的車輛都是強制投保，保險局主秘蔡火炎對此表示，目前為止全台汽車投保強制車險共829萬輛，機車則有1,201萬輛，而電動自行車預估有50多萬輛。
至於電動自行車的強制車險費率目前仍由保發中心釐算中，初步規畫是多年期保單，即可能是三到五年不等，但若保障期間車輛就毀損，則可退還未到期保費。據保險局指出，目前最便宜的輕型機車一年強制車險保費是424元，電動自行車的費率目前則仍未確定。
保險局表示，這次是配合道路交通管理處罰條例修正草案已在交委會審查完畢，草案第69條之1第4項規定「微型電動二輪車所有人應依強制汽車責任保險法規定，投保強制汽車責任保險。未依規定投保者，公路監理機關不予受理登記、換照或發照」，所以金管會也將預告修正「強制汽車責任保險法」。
一旦電動自行車也強制要投保強制車險，則因電動自行車事故造成傷害或死亡的受害人，即可迅速獲得基本保障，也明訂若不投保會有相關罰鍰。
其次，若電動自行車沒有依法投保強制車險，舉發方式除現行攔檢稽查外，擴大為違反道路交通管理處罰條例併同舉發。
電動自行車投保義務人在強制車險期間屆滿逾六個月，仍未依法再投保者，主管機關得移請公路監理機關註銷其牌照。
強制車險將電動自行車納保，與道路管理條例施行日期應要一致，所以施行日期將由行政院統一訂定。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：