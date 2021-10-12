響應政府力挺振興，各家國銀、電支紛祭加碼搶市。永豐銀行宣布，自10月10日上午10時起，加碼開放1千名新卡戶限量登錄，分期消費享五倍券回饋10％豐城購物金。街口支付則與新北市深入合作，聯手推出「新北市支付節」，期望透過加碼現金回饋，刺激民眾消費，預計將創造數億元商機。
永豐銀行表示，振興五倍券數位綁定自9月22日正式啟動，永豐同步推出綁定信用卡早鳥優惠，1萬名購物金回饋於開放登錄1小時內即全數額滿；為讓新卡戶同享五倍券綁定優惠，除再推出千名加碼回饋，申辦指定卡別消費滿額再獲豐城購物金500元；加上信用卡指定通路最高回饋8％，卡友刷好拿滿即可將五倍券升級至6,400元。
永豐銀行表示，9月22日數位綁定啟動首日即有多達3萬名永豐卡友完成綁定，當天上午9點開放登錄的1萬名早鳥優惠，短短一小時內就全數額滿。為了讓新卡友有機會享五倍券回饋，將於10月10日上午10時起，再加碼開放1千名新戶登錄搶優惠，登錄成功的卡友於2021年12月31日前在符合振興券消費的特店刷卡分期交易，加碼享10％豐城購物金，每卡戶最高500元，可用於豐城導購平台連結200多家網路商家購物消費。
以新戶申辦永豐SPORT卡、DAWHO現金回饋卡、JCB現金回饋卡等購物神卡為例，五倍券加碼優惠加上新戶首刷禮最高可享1千元豐城購物金，各卡別於國內消費指定通路再享6～8％回饋，價值5千元的五倍券最高可升級至6,400元。
兆豐銀行則祭三招放大振興五倍券。兆豐銀行指出，第一招搭配百貨「全館滿額禮」，第二招再利用「數位綁定優惠」，如台灣PAY在誠品有20％回饋，第三招利用「銀行信用卡回饋」，如兆豐卡在全台31家百貨不限金額登錄享1％回饋，刷Mega One再享1％現金回饋無上限。
街口電子支付業務長黃峰昶表示，於新北市指定店家使用街口支付消費，單筆享10％現金回饋（單筆回饋上限50元，活動期間內每人限回饋十筆）；每個月還加碼從消費者中抽萬元街口幣。
(時報資訊)
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