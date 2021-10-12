今年亞洲股市表現不一，進入第四季度之後，法人認為，未來大陸市場有望復甦，續看好日本和澳洲。

造成全球股市近期波動的二大因素，一是大陸官方整治措施，一是美國縮減購債的影響，富達國際亞太區投資長Paras Anand表示，在過去幾個月，大陸強化監管舉措對各企業多方面造成極大壓力，尤其是網路公司，大陸官方快速整治導致近期市場波動，投資人普遍看淡大陸投資前景。

至於聯準會未來將縮減每月資產購買計畫的影響，富達指出，美聯準會縮減購債並不會對亞洲的資產市場產生重大影響。反倒是聯準會減少支持的決策應被視為正面因素，因為這顯示潛在需求的增加以及更多經濟活動的解封，而這通常有利於亞洲企業。

此外，美國現在更加重視財政政策，可預期對於亞洲資本市場前景應是正面、良好的。 因此，對於2021年第四季之區域投資展望，富達認為大陸市場有望復甦，因此，看好在過去九個月表現落後的市場，如遭到超賣陸股以及結合具吸引力估值與股東回報投資機會的澳洲和日本。至於今年表現特別亮眼印度股市，可能出現盤整走勢。

德意志資產管理表示，陸股估值較一年前更具吸引力，仍對其保持謹慎態度，並減持大陸互聯網股票，因為大陸互聯網行業的未來六個月前景仍不明朗；另受到大陸監管部門的管控對受影響公司的增長、盈利能力和風險溢價仍有不確定性。

就陸股而言，相對於MSCI中國指數，更偏好A股市場，因其受監管風險的影響較小，並可能受益於即將推出的寬鬆政策。除了陸股，建議投資者或可將焦點轉向亞洲其他地區的新經濟股票；這些股票面臨的監管風險較小，並可能受惠於美國經濟成長回升。

(時報資訊)