歐盟碳排放限制愈發嚴苛，大陸將採新雙積分制，各國政府也推動相關補貼政策，車廠加大新能源車投入，全球新能源車銷量逆勢強勁增長，預估2025年銷量成長至逾1,300萬台，滲透率提高至14％，2040年電動車銷量將高達7,400萬輛，全球滲透率突破50％，成為車市成長新動能，有利布局相關概念基金，全面掌握電動車商機。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，根據調研機構統計，預估美國8月電動車銷量年成長91％，歐洲主要市場也達22.9％，大陸電動車銷量更創下新紀錄，電動車產銷累計分別完成181.3萬輛和179.9萬輛，年成長均增長1.9倍。

預計下半年銷量仍將保持逐月提升態勢，全年超過300萬輛可期。

研究機構並預期未來5年、10年和15年的CAGR（年均複合增長率）分別為37％、26％和19％，成長動能強勁，商機潛力十足。

合庫AI電動車及車聯網創新基金經理人張仲平認為，隨電動車滲透率不斷看漲，所需的充電設備潛在市場也十分龐大，預估2040年全球充電樁總需求量為2.9億支，電動車充電椿後市相當令人期待。

拜登政府日前宣布修改2026年燃油效率標準，承諾2030年前電動車占美國總銷量將達到40～50％，讓電動車相關題材備受矚目，更確立其投資價值。張仲平指出，除電動車外，相關的車聯網供應鏈、自動車駕駛及汽車共享等都是未來值得關注的議題。

日盛全球智能車基金研究團隊強調，第四季將迎接科技產業獲利旺季，根據高盛報告指出，對於未來股票市場產業布局，不論在歐美及亞洲，資訊科技產業皆給予加碼評等。

就目前產業觀察，IC設計業者從營收獲利、到未來展望普遍優於市場預期，且車用電子等相關需求可望延續至2022年上半年，因此仍看好電動車後市表現，建議透過相關概念基金全面掌握電動車商機。

(時報資訊)