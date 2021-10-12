今年新興市場表現相對疲軟，但法人認為，新興市場具備經濟成長、評價面低估及長期結構轉型等三大利多，有望在第四季喜迎補漲行情。
國泰投顧指出，新興國家施打疫苗情況不一，目前市場仍在消化各地疫情與疫苗的發展之中，部分國家的人流活動已經逐漸回到爆發前的水準。根據Google高頻資料顯示，如俄羅斯、巴西、印度、南韓等地，其通勤移動指數已經接近疫情前的水準，顯示人們已經開始習慣與病毒共處的生活方式。
據IMF全球經濟展望預估，今年印度與大陸兩大經濟體將引領全球，預估分別成長9.5％與8.1％，2022年與2023年也將創造雙位數成長，引領新興市場的企業獲利，疫情嚴峻的印尼也將在明後年跟上腳步，預期未來3年新興市場獲利展望仍佳。
進入第四季度並放眼2022年，富達國際亞太區投資長Paras Anand認為，大陸市場有望復甦，而近期表現異常亮眼的市場例如印度則可能出現盤整，富達亦持續看好日本和澳洲，因為其股東總報酬及估值的支撐力道皆極具吸引力。
富達亞太區投資總監及新興股票市場主管Sean Taylor指出，預期大陸第三季增長將放緩，並將其經濟成長預測由8.7％下調至8.2％。互聯網、教育及房地產行業的監管進程充滿不確定性，加上7月經濟數據相對溫和，大陸經濟增長將較預期更早放緩。儘管如此，得益於大陸政府積極及針對性的財政支持、可支配收入的強勁增長、高就業率以及疫苗接種率，相信大陸經濟增長將隨著第四季消費回暖而漸趨穩定。
此外，因新興市場股評價面仍低於歷史平均，新興股市仍具備上漲空間。國泰投顧說，今年以來因大陸監管議題、變種病毒、美元走強等因素引發新興市場過度恐慌，使得市場焦點之前只著重在成熟股市，過去十年，美股本益比高於新興市場約4.35倍，現在兩者差異提高到八倍以上，顯示各界忽略新興股市投資，由於新興市場股價低，反而是進場好機會。
除了經濟成長、評價面低估之外，新興市場股第三個利基多在於新興市場有長期成長題材，法人說，新興市場長期受惠經濟結構轉型，隨著發展愈趨成熟，未來十年，中產階級顯著增加的新興國家，尤其新興亞洲，有望趕上成熟國家的腳步，推動新一波生活轉型的商機。
(時報資訊)
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