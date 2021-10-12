今年新興市場表現相對疲軟，但法人認為，新興市場具備經濟成長、評價面低估及長期結構轉型等三大利多，有望在第四季喜迎補漲行情。

　國泰投顧指出，新興國家施打疫苗情況不一，目前市場仍在消化各地疫情與疫苗的發展之中，部分國家的人流活動已經逐漸回到爆發前的水準。根據Google高頻資料顯示，如俄羅斯、巴西、印度、南韓等地，其通勤移動指數已經接近疫情前的水準，顯示人們已經開始習慣與病毒共處的生活方式。

　據IMF全球經濟展望預估，今年印度與大陸兩大經濟體將引領全球，預估分別成長9.5％與8.1％，2022年與2023年也將創造雙位數成長，引領新興市場的企業獲利，疫情嚴峻的印尼也將在明後年跟上腳步，預期未來3年新興市場獲利展望仍佳。

　進入第四季度並放眼2022年，富達國際亞太區投資長Paras Anand認為，大陸市場有望復甦，而近期表現異常亮眼的市場例如印度則可能出現盤整，富達亦持續看好日本和澳洲，因為其股東總報酬及估值的支撐力道皆極具吸引力。

　富達亞太區投資總監及新興股票市場主管Sean Taylor指出，預期大陸第三季增長將放緩，並將其經濟成長預測由8.7％下調至8.2％。互聯網、教育及房地產行業的監管進程充滿不確定性，加上7月經濟數據相對溫和，大陸經濟增長將較預期更早放緩。儘管如此，得益於大陸政府積極及針對性的財政支持、可支配收入的強勁增長、高就業率以及疫苗接種率，相信大陸經濟增長將隨著第四季消費回暖而漸趨穩定。

　此外，因新興市場股評價面仍低於歷史平均，新興股市仍具備上漲空間。國泰投顧說，今年以來因大陸監管議題、變種病毒、美元走強等因素引發新興市場過度恐慌，使得市場焦點之前只著重在成熟股市，過去十年，美股本益比高於新興市場約4.35倍，現在兩者差異提高到八倍以上，顯示各界忽略新興股市投資，由於新興市場股價低，反而是進場好機會。

　除了經濟成長、評價面低估之外，新興市場股第三個利基多在於新興市場有長期成長題材，法人說，新興市場長期受惠經濟結構轉型，隨著發展愈趨成熟，未來十年，中產階級顯著增加的新興國家，尤其新興亞洲，有望趕上成熟國家的腳步，推動新一波生活轉型的商機。

(時報資訊)

#新興市場

主要市場指數

紐約道瓊
34496.06 -250.19(0.72%)
04:59
S&P500
4361.19 -30.15(0.69%)
04:59
Nasdaq
14486.20 -93.34(0.64%)
05:15
費半指數
3221.23 -25.04(0.77%)
05:16
日經225
28226.40 -271.80(0.95%)
10:26
南韓KOSPI
2913.58 -42.72(1.45%)
10:26
香港恆生
25101.51 -223.58(0.88%)
10:31
上證指數
3567.91 -23.80(0.66%)
10:31
深圳成指
14282.11 -85.49(0.60%)
10:31
英國FTSE
7146.85 +51.30(0.72%)
10/11
法國CAC
6570.54 +10.55(0.16%)
00:05
德國DAX
15199.14 -6.99(0.05%)
10/11

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