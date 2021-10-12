病毒變異株衝擊效應，部分東協國家下調今年經濟成長預估，但長期基本面預期強勁成長，尤其受益三大機會，即更大規模區域整合、數位科技加速應用、更重視永續發展，布局東協相關基金，績效好表現可期。

瀚亞投資指出，疫情促使東協推動區域整合，東協各國間以更緊密的合作關係，提升整體競爭力，疫情期間完成歷時八年的加強貿易關係談判。其次數位化加速整合，網路成為成長最快經濟支柱，資源集中金融、醫療及教育科技等，2025年數位經濟估值逾3千億美元。

且根據亞洲開發委員會預估，東協每年需投入2,100億美元，才可配合設立發展目標及未來氣候變遷帶來的挑戰。此三大機會，將激勵東協長期強勁成長。

群益東協成長基金經理人高浩偉認為，東協國家疫苗接種率漸攀升，新加坡已逾八成、馬來西亞也可望在10月達八成，疫情拐點出現，有助區域經濟活動獲改善。東協股市預料受惠低基期及高增長特性，吸引國際資金流入，財報佳產業有表現機會，產業關注科技、通訊服務等類股。

日盛亞洲機會基金研究團隊表示，東協國家中，亞銀上調印度明年經濟成長率至7.5％，外資續看好股市表現，全年買超金額近90億美元大關。印尼央行第七次維持利率不變，維持匯率穩定並加快經濟復甦，續優化寬鬆貨幣和宏觀審慎政策組合，支持支持進一步改善經濟努力，經濟成長持續獲得支持。

瀚亞投資強調，東協戰略性位置，造就成為全球製造業及貿易往來的主要樞紐，隨已開發國家疫情趨緩，帶動經濟重啟，全球貿易復甦對東協而言非常有利。東協五國出口已展現復甦，甚至恢復至疫情前水準，代表長期基本面完好無損，企業也有望受惠各方復甦政策，尤其具備三大機會趨勢，可望替東協帶來更多投資機會。

(時報資訊)