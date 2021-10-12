最近一周23檔美國及跨國產業股票型ETF股價全數下跌，規模也跟著縮水。不過，有五檔科技ETF獲得買盤積極搶進，規模分別逆勢增加逾1億元，均為科技相關ETF。

法人表示，觀察近期美國科技股版塊表現，資金在盤中低接FAANG等大型科技股的態勢明顯，使得尖牙股指數相對抗跌，追蹤尖牙指數的統一FANG+ETF基金表現也相對抗跌。

統一FANG+ ETF基金袁永騰表示，近一周散戶積極在集中市場買進，尤其股價跌破季線往半年線靠近，更是愈跌愈買，同時還有法人客戶直接大額申購。由於尖牙股指數成分股涵蓋電動車、雲端運算等創新趨勢產業，多數正值獲利與現金流高度成長期，股價修正後的本益比低於長期均值，已進入被低估區間，具有吸引力，由於長線趨勢看好，季線下都是加碼買進良機。

展望後市，袁永騰指出，美國公債殖利率短期上升後已回落，美國聯準會將縮減購債的預期已大致反應，債務上限爭執短影響市場情緒，兩黨終會取得共識。由於美國庫存低，供應鏈持續不順暢，企業補庫存需求將持續到明年上半年，美股展望正向。

尖牙指數成分股的谷歌是美國經濟復甦、企業廣告增加的主要受惠股，特斯拉不畏晶片荒、第三季銷量再創新高且全年上看百萬輛，輝達為AI晶片之王，各項戰略新應用少不了他，這些都是法人機構願意逢低承接的重要原因。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，民間智慧財產投資在過去十年穩步上升，儘管去年年初一度因經濟衰退而停滯但已迅速恢復，科技設備、軟體與研發支出占美國私人投資總額的比例超過五成，放眼數據時代來臨，這個趨勢不太可能逆轉。

科技產業除了有數位化轉型的結構趨勢支持，企業隨著經濟狀況好轉料將提高科技投資，企業尋求改善其科技基礎設施和生態系統以在全球市場中維持競爭力，科技支出前景可望維持強勁。

投信法人強調，整體來看，科技產業在後疫情時代下將更具有轉型的投資機會，整體產業的獲利與創新題材可望帶旺產業前景，建議投資人可透過全球型科技基金或ETF基金掌握中長線的投資契機。

(時報資訊)