全球金融科技投資金額 今年上半年全球金融科技投資熱潮大爆發，金額衝上980億美元，創歷年同期新高。第一金投信指出，疫情催化數位經濟蓬勃發展，搭配景氣復甦行情，正拉動金融科技服務需求快速增長，為投資人帶來龐大的投資機會。

專業諮詢機構KPMG統計，今年上半年全球金融科技投資金額達980億美元，年成長1.8倍，創下歷年同期新高，預期全年將挑戰2019年的2,153億美元新高紀錄。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人常李奕翰表示，去年上半年受疫情重創，金融科技產業跌落谷底，不過隨居家工作的盛行，線上購物、訂餐、娛樂等訂單滿載，全數仰賴電子支付、資料處理、借貸等金融科技服務，投資熱潮也自谷底迅速回溫。

目前各國經濟解封，但經過一年多的紮根發展，數位經濟已成為多數人生活新常態，金融科技商機、投資熱度不減反增。以全球電子支付巨頭Square宣布併購澳洲大型金融科技公司Afterpay交易總值達290億美元，吸引市場目光。加密貨幣交易所Coinbase、在線券商Robinhood兩大上市案，及線上支付巨擘Paypal將推出股票交易平台服務等，都為金融科技產業帶來多樣化的投資。

「元大全球AI」ETF研究團隊表示，疫情彰顯AI與5G的應用前景，全球各地對於數位與雲端運用的需求更為迫切，AI與5G運用蓬勃發展，相關科技業財報表現亮眼，支撐股價表現。

安本標準投信投資長彭炫通分析，以區域來說，除了美國之外，亞洲率先走出疫情陰霾，企業獲利前景更為明確，再加上受惠於結構性成長因素，像是5G、自動駕駛、人工智慧和自動化等科技發展，又或是日益富裕的中產階級的消費動能，都有助於推升市場表現。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，美國在經濟加溫、資金持續寬鬆、企業財報繳佳績等利多下，有機會震盪走高，永續概念的成長股將是未來主流，可逢低布局電動車、太陽能、風力發電、智慧電網、廢棄物處理之循環經濟相關等類股。

合庫AI電動車及車聯網創新基金經理人張仲平表示，美國總統拜登所推出的基礎建設計畫、美國的清潔能源法案將取消電動車廠商銷售電動車的上限限制等利多，都將可望帶動電動車產業的蓬勃發展。

(時報資訊)