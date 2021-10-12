全球人壽近年來以「數位轉型、核心先行」為數位發展進程的主軸，並從公平待客的角度出發，將通路、保戶服務等系統串聯成大數位平台，成功轉型成為以客戶體驗為中心的保險數位發展。並透過積極推動業務同仁與保戶使用數位化服務，不但提升公平待客原則的落實執行，同時也維護既有服務管道的質量，減少數位落差的現象，進而榮獲第一屆工商時報數位金融獎保險組「數位轉型典範獎優質獎」的肯定。
全球人壽總經理馬君碩表示，全球人壽的數位轉型，是以落實公平待客與普惠金融為出發點，將公司所重視的保戶與業務同仁列為兩大主要對象，力求兼顧客戶服務及業務增員展業之應用，強化以「以客戶體驗為中心」之執行理念。除提供保戶線上便捷的服務平台外，同時維護既有服務管道的質量，並透過優化數位服務流程，全面提升使用體驗，有效降低數位服務使用門檻，使保戶均能輕易上手，順暢利用各類數位服務管道，實質拉近保戶與保險服務的距離，打造出有溫度、無壓力，足以傳遞全球人壽「因為愛，責任在」品牌理念的數位服務，真正落實普惠金融。
自概括承接國華人壽的保戶及業務後，全球人壽十年來不斷進行數位轉型發展，馬君碩總經理秉持著「數位轉型，核心先行」的理念，以驅動業務成長、優化營運效能、開創新商機等三大策略為核心方向，首先積極啟動整併核心系統之「翔鷹計劃」，合併全球人壽、國華人壽的商品到行政流程資訊，共逾200萬保戶與320萬張有效保單等全數客戶資訊整合成一套系統，奠定數位核心基礎。
相較傳統系統功能導向開發方式，全球人壽的數位轉型，強調體驗價值的使用者中心（User-Centered Design, UCD）發展策略，額外加強前期使用者研究、體驗設計與介面規劃，透過橫跨數十個單位的內勤與業務同仁積極投入，並藉由數位整合規劃部門統籌推動，讓原本各自專業分工的部門，轉而凝視聚焦於優化客戶體驗的共同目標上，結合保戶回饋，共同為保戶服務與業務同仁打造全新數位應用平台。
(時報資訊)
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