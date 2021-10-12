華南銀行配合政府政策，積極協助中小企業與新創產業永續發展，同時深耕經營新南向地區有成，由金管會10月7日舉行的「本國銀行總經理聯繫會議及表揚典禮」中，榮獲「辦理中小企業放款績優銀行甲等獎」、「辦理新創重點產業放款績優銀行優等獎」、「辦理於新南向政策目標國家授信方案績優銀行農業授信特別獎」及「110年度金融服務業公平待客原則表現優良銀行」等四項殊榮，由總經理張振芳代表受獎。
華南銀行力挺中小企業度過新冠疫情風暴，扶持中小企業永續經營，截至110年9月底中小企業授信戶數已突破3萬4千戶，放款量較去年底成長逾10％，新增放款量在全國銀行中排名第一；為協助新創重點產業發展，華南銀行於國內各營業單位設立專責窗口，迄今服務相關業者已逾1萬戶，放款量在全國銀行排名第三，連續兩年榮獲金管會頒發「辦理中小企業放款績優銀行甲等獎」及「辦理新創重點產業放款績優銀行優等獎」獎項，著實肯定華南銀行對支持中小企業及新創產業的努力與貢獻。
為響應政府新南向政策，華南銀行持續擴增新南向營運據點，及推動新南向地區放款業務，自107年起已連續三年放款餘額成長率均超過二位數，截至9月底止，在新南向地區放款餘額也較去年底增加近新台幣50億元，近年更屢獲海外信保基金頒發「總送保融資金額優等獎」、「COVID-19專案總送保融資金額優等獎」、「新南向國家融資金額成長優等獎」及胡志明市分行「分行送保件數及融資金額優等獎」等獎項，今年更榮獲金管會「新南向農業授信特別獎」桂冠殊榮。
(時報資訊)
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