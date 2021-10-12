2021年來在市場快速輪動下，科技股波動明顯變大；在半導體等強力利基帶動下，S&P 500、費城半導體等指數年初迄今繳出超過17％的報酬，台股近期雖飽受諸多雜音干擾、但迄今也有逾13％的表現；以資訊科技類基金為例，今年以來前十強清一色都是境內基金，漲幅超過23％，領先同類型的境外基金。

安聯投信表示，下半年以來，科技股波動明顯加大，一來是經濟數據、企業獲利的年增率將因基期與長短料的配合而走低，類股表現的差異相對放大，再來是資金面的變化也牽動市場走向；此外，預期年底前Fed將釋出QE減量的訊息，也是持續時不時干擾市場的另一變數。

新光創新科技基金經理人吳文同表示，近期大陸限電政策，使台股短線有雜音，面對市場波動，具產業趨勢、兼顧獲利成長的好股票，包括晶圓代工、矽晶圓、特殊IC設計及汽車、原物料等相關族群，仍有機會脫穎而出，建議投資人選擇台股基金，透過主動投資優勢，趁大盤指數接近年線附近位置，採定期定額策略，更能分散風險，掌握低接投資良機。

第一金全球AI人工智慧基金經理人黃筱雲表示，據經驗，只要殖利率不過度急升，科技類股未來還會有好表現，逢低都是不錯的好買點。統計自2010年以來，當美債殖利率在3個月內走升時，那斯達克指數依舊呈現上漲表現。在殖利率上揚0～0.5％，那斯達克指數上漲機率88％，平均報酬率6.5％；若殖利率上揚超過0.5％，上漲機率98.8％，平均漲幅6.6％。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，觀察台灣電子股表現較容易受到海外市場因素影響，在大環境動盪的情況下，將格外注重產業成長趨勢，展望台股後市，整體盤勢處於投機與投資並存，各個題材類股都有表現，類股輪動快速，可朝具備產業與營運成長趨勢、具殖利率優勢、營收獲利正成長的標的來布局。科技創新趨勢題材仍是電子業成長主軸。

(時報資訊)