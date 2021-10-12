2021年來在市場快速輪動下，科技股波動明顯變大；在半導體等強力利基帶動下，S&P 500、費城半導體等指數年初迄今繳出超過17％的報酬，台股近期雖飽受諸多雜音干擾、但迄今也有逾13％的表現；以資訊科技類基金為例，今年以來前十強清一色都是境內基金，漲幅超過23％，領先同類型的境外基金。
安聯投信表示，下半年以來，科技股波動明顯加大，一來是經濟數據、企業獲利的年增率將因基期與長短料的配合而走低，類股表現的差異相對放大，再來是資金面的變化也牽動市場走向；此外，預期年底前Fed將釋出QE減量的訊息，也是持續時不時干擾市場的另一變數。
新光創新科技基金經理人吳文同表示，近期大陸限電政策，使台股短線有雜音，面對市場波動，具產業趨勢、兼顧獲利成長的好股票，包括晶圓代工、矽晶圓、特殊IC設計及汽車、原物料等相關族群，仍有機會脫穎而出，建議投資人選擇台股基金，透過主動投資優勢，趁大盤指數接近年線附近位置，採定期定額策略，更能分散風險，掌握低接投資良機。
第一金全球AI人工智慧基金經理人黃筱雲表示，據經驗，只要殖利率不過度急升，科技類股未來還會有好表現，逢低都是不錯的好買點。統計自2010年以來，當美債殖利率在3個月內走升時，那斯達克指數依舊呈現上漲表現。在殖利率上揚0～0.5％，那斯達克指數上漲機率88％，平均報酬率6.5％；若殖利率上揚超過0.5％，上漲機率98.8％，平均漲幅6.6％。
群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，觀察台灣電子股表現較容易受到海外市場因素影響，在大環境動盪的情況下，將格外注重產業成長趨勢，展望台股後市，整體盤勢處於投機與投資並存，各個題材類股都有表現，類股輪動快速，可朝具備產業與營運成長趨勢、具殖利率優勢、營收獲利正成長的標的來布局。科技創新趨勢題材仍是電子業成長主軸。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：