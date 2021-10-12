台股10月再度出現大幅波動，績優台股基金挺住，10月逆勢上揚或者表現抗跌的安聯、統一投信旗下台股基金，今年以來仍維持至少四成以上的報酬率，成為今年台股績優生。投信法人表示，台股基本面有撐但仍難敵大陸限電對生產供應鏈的衝擊，建議投資人可透過台股基金來分散風險。
統一投信台股團隊分析，歐美實行量化寬鬆的資金效益仍在，惟邊際效用逐漸遞減，加上美國將在年底前啟動縮減購債，資金推動股市的動能放緩，此外，大陸實施能耗雙控，限電措施讓生產供應鏈更緊張，通膨隱憂壓抑市場信心，兩大因素導致全球股市震盪加劇，台股逐月公布月營收且生產基地多在大陸，反應會特別敏感。
統一投信表示，展望明年總體經濟復甦及企業獲利成長，仍是正向發展，台股有基本面支撐，但短期將經歷產業面及籌碼面調整，預期指數區間震盪整理，現階段重點在留意產業變化，找尋業績展望明確的強勢股，汰弱留強，換股操作。
目前指數在年線上方有支撐，預期再下跌有限。10月進入第三季財報公布期，看好財報及展望佳的公司有表現機會，投資方向上，關注漲價循環概念股、綠能及電動車產業鏈，為投資機會所在。此外，大陸限電政策令高耗能產業面臨壓力，帶動一波原物料漲價，有旺季效應的限電受惠股亦可留意。
安聯投信台股團隊表示，近期台股盤面波動加大，主要的重要原因之一是大陸限電政策影響；由於此次限電做法讓外界措手不及，加上過去並無類似經驗，市場擔憂程度明顯升溫，同時也讓部分區域的特定產業聚落受到衝擊。
聯準會決策與縮表行程是近期另一干擾市場投資信心的重要原因，加上9、10月本來就是關鍵大廠對年產業展望定調的空窗、等待期，所以市場相對容易受到雜音和信心不足問題而出現較大波動。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，短期上應留意大陸限電對於產業以及總經的影響。另外，疫情對於東南亞生產供應鏈的影響，以及歐美解封邁向復甦之路是否如預期，都是接下來影響市場的關鍵因素，需要持續關注。廖哲宏表示，市場波動變大，但明年具利基的成長趨勢基本面等方向仍未改變；市場波動時、以主選股、伺機布局仍是較佳應對策略。
(時報資訊)
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