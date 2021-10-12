協助野柳發展國際觀光，致理科大日前在萬里區漁會禮堂舉辦「國際旅遊發展趨勢下的野柳」論壇，邀請各界人士為野柳集氣，該校應用日語系也為當地店家翻譯日文菜單贈送給商家，透過論壇為野柳的觀光服務業注入新能量。

論壇主持人、致理科技大學前校長尚世昌講座教授指出，致理科大接受教育部補助，善盡大學社會責任（USR），實踐計畫「女王的呼召—野柳國際旅遊實驗基地」，也藉由新北市政府、萬里區公所等政府民間的支持，持續對野柳提供關注。

對野柳有深厚感情的萬里區長粘雪琴指出，對於致理科大10年來持續協助野柳提升觀光與生活品質，粘雪琴表達深切感佩之意。

台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍表示，基金會與致理科大共同攜手，用藝術和文創的手段，帶動野柳地方創生以及社區營造，讓野柳豐富的觀光資源可以國際化，為地方帶來生機與活力。

論壇與談人桃園市旅行公會理事長呂中豪、史瓦帝尼前駐華大使千金特別美麗女士、日籍旅遊作家細木仁美共同對疫情減緩抱持樂觀看法，在後疫情階段，國際旅遊將出現爆發式反彈復甦的前景，藉由致理科技大學提供運營協助的野柳，必能展現新面貌，以更具特色、更富人情味觀光旅遊產品，造福遊客和本地居民，共創多贏。

(時報資訊)