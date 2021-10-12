銀行信託服務因可規畫退休後生活及身後照護家人，已愈來愈受重視，對信託規劃人才的需求也跟著水漲船高，尤其規畫信託及擬定契約時，法律和金融專業素養缺一不可，信託人才培育已成為當務之急。

國泰世華銀行深耕信託服務逾20年，對內積極安排信託團隊參加「高齡金融規劃顧問師」培訓，強化團隊服務量能；對外，除了長期深入在地社區，推廣以信託保障財務規劃健全的觀念外，更在今年暑假率先試辦「信託規劃專家實習生計畫」，為台灣培育金融種子人才。

國泰世華銀行信託部協理趙子仁表示，推廣全民信託、發揮信託普惠價值，是國泰世華銀行的核心理念，藉由將多年的信託實務經驗發展為「信託規劃專家系列教案」，正是期望培養更多跨領域信託人才，以滿足國人對信託服務需求。

「信託規劃專家實習生計畫」以學用合一為目標，每周由1～2位國泰世華銀行信託部資深同仁帶領實習生參與信託實務並進行個案演練。實習生必須通過講師口試，方能取得結業證明。

趙子仁指出，藉由此次推動「信託規劃專家實習生計畫」的成果發現，具備法學背景的同學很快能掌握信託要義，日後若能活用所學於安養、退休、股權等信託規劃，將會是信託規劃不可多得的人才。

也因此，國泰世華銀行將持續研擬更多產學合作的可能性，進一步擴大培育信託人才的深度與廣度。

「人才培育、宣導及產學合作」是信託2.0四大主軸的重點推動方向之一。

深耕信託領域逾20年的國泰世華銀行，於保險金信託之受託規模長期居全台之冠。其豐富的實務經驗成為培育信託人才的最佳教材，藉由攜手各大專院校進行產學合作，促使信託的種子深植於大專院校之中，在金融業以外的領域發芽茁壯，可望成為穩定台灣社會經濟安全的重要力量。

(時報資訊)