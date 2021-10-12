臺大進修推廣學院主辦之「管理碩士學分班」即日起接受報名，該學分班以互動教學法進行授課，提供學員多角度的思考學習，精心規畫「產」、「銷」、「人」、「發」、「財」等五管環環相扣的系統化課程，由基礎到進階，進行扎實的訓練，深受學員青睞。該學分班將於12月2日晚上7點及12月26日上午10點半舉行「免費課程說明會」，有意強化個人管理職能的民眾可趁現在。

臺大進修推廣學院指出，該班程另提供學員在正式開課前先行預修「財務報表分析」、「管理概論」等課程，將協助學員奠定基礎俾利學習之融會貫通。

此外，課程除有可依個人時間空間之現況考量選讀實體課程或網路課程之彈性外，更強調推動班程經營與學員社團，期能厚實與拓展人脈。另，定期邀請政經領袖舉辦專題講座，以及舉辦企業參訪活動，結合理論與實務，擴大學員知識視野及交流。

最新一期「管理碩士學分班」將於111年1月2日報名截止，於10月31日前完成報名可享最佳優惠。為縮短有志學習者的等待時間，該班程採取「隨報隨審」的方式，學員完成報名後7日內將以email通知錄取結果並通知註冊，完成註冊繳費後便可立即修讀預修課程。更多詳情可至「臺大推廣教育網」查詢。

(時報資訊)