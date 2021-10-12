第三代化合物半導體廠漢磊（3707）營運頻創高的利多題材眾多，包括國際IDM廠擴大委外、MOSFET、二極體等功率半導體晶圓代工訂單強勁以及碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）等第三代化合物半導體進入成長期。
漢磊9月合併營收為6.58億元，年增37.1％，月增2.06％；第三季合併營收為19.35億元，年增41.29％；累計前九月合併營收為53.01億元，年增25.54％；漢磊9月、第三季及前九月合併營收均創下新高，營運成長動能強勁。
漢磊8日小跌0.5元，跌幅0.40％，收在124元，盤中一度來到132.5元的歷史新高。
根據Yole Developpement預估，2020～2026年功率SiC市場規模將以34％複合成長至41億美元。
漢磊布局化合物半導體超過十年，隨著電動車及自駕車、5G基礎建設及快充裝置等新應用，GaN與SiC訂單強勁，漢磊預估今年GaN與SiC整體營收占比約15～20％，明、後年將逐年顯著提高，同時漢磊持股嘉晶具備母憑子貴題材及兩家訂單看到2022年，吸引法人近期積極布局，投信8日買超712張，持股比例升至11.47％。
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