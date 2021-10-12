IC載板廠景碩（3189）不受大陸限電衝擊，9月營收、第三季營收同步創下歷史新高紀錄。法人分析，IC載板供不應求態勢未變，加上報價、產品組合優化、去瓶頸產能也將陸續貢獻營收，景碩第四季營收獲利有望再締新猷，營運續旺可期。
景碩不受限電衝擊，9月營收達33.52億元，月增1.6％、年增47.2％；累計前九月營收257.19億元，年成長逾三成。第三季營收也衝上97.68億元，年增42.1％，單月、單季營收連袂創高；法人預估，景碩第四季可望再季增5％，連三季改寫新高。
亮眼營收表現及營運展望，也激勵景碩股價上攻，8日再度大漲4.74％攻上221元、突破均線糾結，距離7日收盤價222.5元前高僅一步之遙。
展望後市，ABF、BT供給均吃緊，景碩目前ABF接單已排至明年第二季、BT載板也在進入iPhone傳統拉貨旺季下需求攀升。
此外，法人也看好，景碩今年新品報價、產品組合、產能規模均轉佳，產能方面，今年擴產幅度包含30％ABF載板、10％ BT載板，預期去瓶頸增加之產能將陸續加入貢獻，為後續營運挹注成長動能。
＊【權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之】
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：