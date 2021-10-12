IC載板廠景碩（3189）不受大陸限電衝擊，9月營收、第三季營收同步創下歷史新高紀錄。法人分析，IC載板供不應求態勢未變，加上報價、產品組合優化、去瓶頸產能也將陸續貢獻營收，景碩第四季營收獲利有望再締新猷，營運續旺可期。

景碩不受限電衝擊，9月營收達33.52億元，月增1.6％、年增47.2％；累計前九月營收257.19億元，年成長逾三成。第三季營收也衝上97.68億元，年增42.1％，單月、單季營收連袂創高；法人預估，景碩第四季可望再季增5％，連三季改寫新高。

亮眼營收表現及營運展望，也激勵景碩股價上攻，8日再度大漲4.74％攻上221元、突破均線糾結，距離7日收盤價222.5元前高僅一步之遙。

展望後市，ABF、BT供給均吃緊，景碩目前ABF接單已排至明年第二季、BT載板也在進入iPhone傳統拉貨旺季下需求攀升。

此外，法人也看好，景碩今年新品報價、產品組合、產能規模均轉佳，產能方面，今年擴產幅度包含30％ABF載板、10％ BT載板，預期去瓶頸增加之產能將陸續加入貢獻，為後續營運挹注成長動能。

＊【權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之】

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意