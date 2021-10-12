原油價格持續高掛，在台股休市期間，西德州原油（WTI）與布蘭特原油期貨均衝破每桶80美元大關，分別創下2014與2018年來新高，台塑（1301）、亞聚（1308）等塑化族群或成第四季多頭先鋒。

　台塑第三季營收669.36億元，年減6.6％，稅後盈餘193.15億元、每股盈餘3.03元；累計今年以來營收逼近2千億元，創歷年同期新高，年成長51.85％，稅後盈餘545.06億元，年增4.84倍，每股盈餘8.56元更已超越歷史最佳的2007年全年每股盈餘8.36元。

　二線廠亞聚則在太陽能產業恢復成長動能後，上半年遞延的訂單自8月起逐步恢復，9月營收順利繳出8.53億元單月新高紀錄，月增8.2％、年增80.31％；累計前三季營收66.51億元，年成長66.89％。在EVA需求轉佳，價格飆漲帶動利差擴大，亞聚上半年每股賺進2.54元，已超越去年全年，今年與台聚共同投資的古雷石化一貫廠也進入EVA投產階段，未來擬與台聚於當地市場合設EVA銷售公司。

　隨著PVC、EVA市場報價持續上漲，塑化族群有望成為法人第四季的布局方向。

(時報資訊)

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