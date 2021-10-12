隨台積電（2330）法說會即將上場，台股半導體績優族群暖身行情可望搶先開跑，摩根士丹利證券看好裸晶圓供需吃緊延續到2024年，雙雙給予合晶（6182）、環球晶（6488）「優於大盤」投資評等，推測合理股價預期達83與1,020元。

矽晶圓雙箭頭概念股中，價位親民的合晶獲得內外資一片讚賞，除摩根士丹利給予「優於大盤」投資評等，推測合理股價83元，並點出，合晶業務主要聚焦8吋晶圓，受其他同業創建投資擴產12吋晶圓影響低，持續享有賣方市場優勢。

研究機構估算，合晶2021年每股純益可望突破2元，較2020年的1.02元翻倍後，外資對2022、2023年財務預期更旺，看好2022年獲利再度倍增，每股純益4.14元，2023年是5.2元，是獲利飆升大黑馬。

環球晶樂觀看待併購德國Siltronic可在年底前順利完成，法人研究機構研判，此案需要各國公平會機構同意，投資人較疑慮的大陸官方目前無阻撓的狀況發生；摩根士丹利則認為，環球晶接下來於大陸半導體產業在地化趨勢中，可望扮演更重要角色。

大型研究機構指出，目前最緊俏的產品為12吋磊晶圓、12吋拋光片，以及8吋SOI晶圓，預期第三、第四季價格皆可調漲約5％，將有利環球晶毛利率持續向上。

(時報資訊)

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