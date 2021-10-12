中國大陸「能耗雙控」政策影響台系供應鏈，拖累電子族群近期表現。不過，法人研判，無預警要求停工應屬特殊情況，後續調控幅度及衝擊程度可望逐步淡化，聯茂（6213）、台光電（2383）受惠CCL未來需求持續看增，預料將帶動多方資金回歸。

聯茂因商用筆電規格提升，以及虛擬貨幣及電競需求對VGA卡需求回溫，消費性電子產品營收成長；而5G基礎建設成長，帶動高階材料滲透率持續提升，為網通主要動能；手機部分，任意層高密度連接板上半年維持季增二成增幅；汽車電子則有ADAS、5G與IoT高速材料需求擴大，前九月合併營收達244.92億元，年增26.85％。

展望後市，投顧法人看好，聯茂伺服器在英特爾Eagle Stream與AMD新品推出後，預計2022下半年放量，加上規格升級，增加約30％獲利。其中，高頻高速材料與特殊基板市占率提升為首要成長關鍵，公司開始送樣SLP，為未來需求準備，推升毛利率，且積極於江西廠擴充產能。

此外，聯茂也與三菱瓦斯化學株式會社（MGC）成立合資廠，目標放在半導體市場，由於全球資料數據領域大幅提升，帶動5G、汽車電子、AI等設備升級及新產品研發製造銷售，因應客戶需求，中長線業績表現可期。

台光電9月營收35.39億元，年增35.33％，雖月減4％，但仍創下同期新高及單月第三高紀錄，推升第三季營收衝上107.77億元，季增12.7％、年增44.19％，前九季營收283.38億元、較去年同期成長43.97％，皆是歷年同期新高。

受惠伺服器拉貨力道延續，蘋果等手機品牌廠推出5G新機，以及類載板應用持續增加，台光電下半年營運成長動能無虞。市場預期，因應高頻高速、高速運算，PCB製程、用料同步提升，在手機，筆電、平板、遊戲機、SSD、繪圖卡，以及車用電子、中高階網通、伺服器等，採用HDI設計的需求持續增加，台光電耕耘高階HDI多年，將持續在此趨勢中受惠。

(時報資訊)

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