受到北半球今年度將再發生反聖嬰現象，能源需求將再度出現升溫，EIA預期天然氣及輕原油的庫存，將於第四季度出現大幅的下滑，能源短缺的預期持續下，推升輕原油價格及天然氣價格於近期持續出現上行，加上美國通過延長債務上限問題，市場預期仍將帶動美國10年債供給出現增溫，美國10年債殖利率及英國10年債殖利率同步受到通膨上揚衝擊而上漲，及殖利率上揚衝擊延續上行，導致英國富時100指數呈現高檔震盪走勢。
英國金融時報指數主要以金融類股、能源、礦業類股組成，受到原物料價格走勢及債券殖利率影響巨大，其中，以近期能源類股走勢來看，受到原油價格創下三年以來新高，帶動英國石油股價仍延續強勁。
此外，受惠於中國能耗雙控政策影響，將造成基本金屬短缺，礦業類股將有望受惠於金屬價格走揚影響而同步走高；另外，受到英國公債殖利率走揚，加上全球股市交易熱絡，帶動金融類股走勢同步維持強勁。
整體來看，受惠於原物料及殖利率走高，推升英國富時100指數期貨近期維持相對高檔。
未來行情展望上，富邦期貨表示，美國10年債殖利率仍將受到美國通膨飆升擔憂影響，持續上揚，全球股市的評價將遭遇市場下修，加上美國聯準會第四季度將開始進行購債縮減，整體購債縮減政策將導致美元供給減少，美元指數走高，恐需多加留意英國富時100指數大幅震盪之風險，建議在第四季度風險偏高下，投資人宜多加利用台灣期貨所的富時100指數期貨進行避險。
(時報資訊)
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