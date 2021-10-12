護國神山台積電（2330）14日召開法說會，將成為台股定海神針，法人指出，台股上周在年線守穩，行情有望以盤代跌，在萬六點附近整理。
台股8日小幅開高，但將逢國慶連假，加上美國即將公布最新非農就業報告，盤面上觀望氣氛濃厚，個股走勢分歧，終場加權指數下跌73.43點、以16,640.43點作收，跌幅為0.44％，成交金額為2,767.20億元。
台指期下跌72點至16,627點。價差方面，台指期逆價差擴至15.43點，電子期逆價差縮至0.79點，金融期轉為逆價差0.52點。
現貨部分，三大法人賣超120.29億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,509口至11,869口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2,864口至21,144口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加406口至6,909口。
期貨商指出，國慶連假前夕觀望賣壓出籠，目前待本周台積電法說過後，台股方能隨量能放大，走出明顯波段趨勢。
自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI差距為4,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
群益期貨指出，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性不變，整體籌碼面中性偏多。技術面上，台股下跌卻量縮，目前仍在區間底部打底築撐，短線台股的拉回，仍可偏多操作。
日盛投顧指出，目前加權指數雖已收復5日線，但上檔仍面臨10日線、月線下彎壓力，預期將需時間整理。
後續個股漲跌走勢將呈現分歧，在9月營收陸續公告下，營收優於市場預期、或穩定年增的個股，較易吸引資金青睞，而本波未跟隨大盤反彈、甚至不漲反跌的個股，建議先行保守看待。
後續選股方向，可留意ABF載板、電動車、晶圓代工、矽智財、風電、塑化、餐飲內需等族群。
(時報資訊)
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