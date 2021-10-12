受惠近期價格回升的加密貨幣、再度帶動挖礦需求及顯卡價格調漲，加上主板衝銷挹注，筆電產品亦有來自電競需求與商務機款銷售增溫，微星科技（2377）繼8月刷新營收新高後，9月再飆升突破192億元、續創新猷。

預期第四季在主板加速去化英特爾中高階系列產品，同時為第十二代的首波新品Z690系列鋪貨準備下，仍有一定出貨支撐力，另一方面，顯卡則因市場持續供不應求、加上輝達重啟上一代RTX 2060熱銷卡回歸市場，可望為微星挹注營收及獲利動能。

微星9月合併營收192.03億元，月增3.91％、年增40.78％，今年以來四度刷新歷史單月新高紀錄，拉抬第三季合併營收站上522.07億元，季增12.7％、年增28.1％，同步創高。

累計今年前三季合併營收達1,465.34億元，較去年同期增長40.09％，亦已超越去年寫下單年度的營收新高1,465.02億元。

微星於第三季積極衝銷主板產品，除B560／H510外，A520也加快去化庫存，雖因受到中國大陸限電政策影響，微星旗下位於蘇州的微盟電子於9月最後一周被迫停工，惟該廠主力產線包括主板及筆電、顯示器等產品，多已提前鋪貨截單，短期內亦未對微星生產及出貨動能造成影響。

(時報資訊)

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