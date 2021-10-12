延續供不應求長達六個季度的顯卡市場，在加密貨幣挖礦潮未有消褪跡象之際，持續為台板卡廠帶來超標營收及超額獲利挹注動能。
除了一線的三大廠華碩、技嘉、微星外，分別以輝達及超微架構為主的麗臺（2465）及撼訊（6150），今年以來單月營收更多有高雙位數到翻倍年增的強勁彈升力道，累計前三季營收亦雙雙寫下歷史同期次高水準。
針對GPU供貨不及市場持續增長的需求情況，輝達及超微皆預期今年內無解的看法，不過，因應挖礦需求的搶進，輝達今年除推出CMP系列礦卡，市場敲碗許久的上一代熱銷卡RTX 2060，也確定將重啟生產、並可望於第四季加入，期能有助紓解部分電競需求。
以輝達架構產品線為主的麗臺，除受惠中國客戶在AI領域應用對輝達的RTX QUADRO、GeForce及DGX A100等GPU產品需求增加，在消費型的RTX系列電競顯卡也因挖礦及電競需求挹注相當動能，第三季雖出貨動能因缺料受限，但仍有逐月走升的表現。
麗臺9月年增逾八成、達7.58億元，站上2006年來同期高點，單季營收22.25億元、季減22％，但較去年同期增長89.2％。
累計今年前三季營收達67.22億元，較去年同期增長122.71％，更已超越過去16年的全年度營收。
至於銷售AMD顯卡的撼訊，9月營收以26.8％月增幅、來到8.41億元，年增69.5％，並站上自2018年4月來的單月新高，第三季營收略較上季回檔下滑3％、為19.53億元，年增逾71％。前三季累計營收則達53.51億元，較去年同期增長116.29％，亦已超越過去11年的全年度營收。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：