延續供不應求長達六個季度的顯卡市場，在加密貨幣挖礦潮未有消褪跡象之際，持續為台板卡廠帶來超標營收及超額獲利挹注動能。

除了一線的三大廠華碩、技嘉、微星外，分別以輝達及超微架構為主的麗臺（2465）及撼訊（6150），今年以來單月營收更多有高雙位數到翻倍年增的強勁彈升力道，累計前三季營收亦雙雙寫下歷史同期次高水準。

針對GPU供貨不及市場持續增長的需求情況，輝達及超微皆預期今年內無解的看法，不過，因應挖礦需求的搶進，輝達今年除推出CMP系列礦卡，市場敲碗許久的上一代熱銷卡RTX 2060，也確定將重啟生產、並可望於第四季加入，期能有助紓解部分電競需求。

以輝達架構產品線為主的麗臺，除受惠中國客戶在AI領域應用對輝達的RTX QUADRO、GeForce及DGX A100等GPU產品需求增加，在消費型的RTX系列電競顯卡也因挖礦及電競需求挹注相當動能，第三季雖出貨動能因缺料受限，但仍有逐月走升的表現。

麗臺9月年增逾八成、達7.58億元，站上2006年來同期高點，單季營收22.25億元、季減22％，但較去年同期增長89.2％。

累計今年前三季營收達67.22億元，較去年同期增長122.71％，更已超越過去16年的全年度營收。

至於銷售AMD顯卡的撼訊，9月營收以26.8％月增幅、來到8.41億元，年增69.5％，並站上自2018年4月來的單月新高，第三季營收略較上季回檔下滑3％、為19.53億元，年增逾71％。前三季累計營收則達53.51億元，較去年同期增長116.29％，亦已超越過去11年的全年度營收。

(時報資訊)

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