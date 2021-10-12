大陸持續擴建5G基地台、自動化設備需求熱度未減，亞德客-KY（1590）、氣立（4555）兩氣動元件廠也受益，亞德客前三季合併營收已超越去年度，飆史上新高，氣立前三季合併營收直逼去年，今年可望超越2018年創新高。

據指出，許多台商大陸廠9月最後一周生產普遍面臨限電危機，不少工廠改採「做四休三」因應，或與十一長假對調。亞德客、氣立9月底生產未受限電影響，兩公司9月營收雙雙創同期新高。

氣立9月合併營收1.73億元，年增28.76％；第三季合併營收5.55億元，年成長29.71％；前三季營收15.73億元，年增幅33.89％，全面改寫同期新高。

亞德客9月、第三季合併營收不論以人民幣或台幣計價，均創同期新高，其中第三季合併營收新台幣66.63億元，年成長28％，創單季次高；前三季合併營收新台幣196.32億元，年成長43.16％，締造史上新高。

氣立今年資本支出1.5億元，添購大陸平湖廠及松江廠、泰山廠設備，三地工廠預計第四季全數完成建置，年產能預估增加一至二成，第四季開始貢獻營收。

氣立表示，上海松江及浙江平湖兩工廠未受限電影響，日後限電範圍若擴大，氣立各工廠備有發電機因應，生產也可調整工時，靈活調度，對今年整體營運仍審慎樂觀。

亞德客近日遭外資以限電為由，調降目標價，還遭法人連續七天賣出，直到7日歐系、日系及美系外資出具最新報告，全都接受亞德客官方說法，亞德客屬大陸優先供電企業，生產不受大陸限電政策影響，才全改給亞德客正面投資評等，麥格理證券也提高亞德客評等至優於大盤。

亞系外資看好亞德客結構性成長、市占率提升，新增線性滑軌第四季銷售大幅成長的挹注，將亞德客評等從中立調高優於大盤表現。

(時報資訊)

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