全訊（5222）及宜新實業（4440）二家上市小尖兵，將於10月25日各以104.49元及38元上市掛牌交易，已於8日完成初次上市普通股募股（IPO）競價拍賣，將進行公開承銷，訂10月13～15日為公開申購期間；10月19日為公開抽籤日。

全訊8日在興櫃收盤成交參考價為148.5元上漲6.51％，收盤均價為146.1元。全訊此次以美國標決定競拍得標價格，競拍最低承銷價格為81元，8日開標結果最低得標價117.8元，最高得標價140.11元，得標加權均價122.48元；另公開申購價格為104.49元。宜新實業8日興櫃收盤成交參考價為49.7元跌1.15％。

(時報資訊)

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