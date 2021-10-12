全訊（5222）及宜新實業（4440）二家上市小尖兵，將於10月25日各以104.49元及38元上市掛牌交易，已於8日完成初次上市普通股募股（IPO）競價拍賣，將進行公開承銷，訂10月13～15日為公開申購期間；10月19日為公開抽籤日。
全訊8日在興櫃收盤成交參考價為148.5元上漲6.51％，收盤均價為146.1元。全訊此次以美國標決定競拍得標價格，競拍最低承銷價格為81元，8日開標結果最低得標價117.8元，最高得標價140.11元，得標加權均價122.48元；另公開申購價格為104.49元。宜新實業8日興櫃收盤成交參考價為49.7元跌1.15％。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：