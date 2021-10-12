證交所統計，累計今年年初開盤迄10月8日止，共186個交易日，集中市場總成交值為76.99兆元、直逼77兆元大關，日均值4,139億元，股票成交量周轉率「一路發」，為168％。
證交所統計，截至10月8日台股收在16,640點，上周周漲幅0.42％，台股總市值為51.18兆元，周增2,388億元；產業別指數方面漲幅以油電燃氣類指數漲4.47％最大，跌幅以航運類指數跌6.85％最大。
(時報資訊)
證交所統計，累計今年年初開盤迄10月8日止，共186個交易日，集中市場總成交值為76.99兆元、直逼77兆元大關，日均值4,139億元，股票成交量周轉率「一路發」，為168％。
證交所統計，截至10月8日台股收在16,640點，上周周漲幅0.42％，台股總市值為51.18兆元，周增2,388億元；產業別指數方面漲幅以油電燃氣類指數漲4.47％最大，跌幅以航運類指數跌6.85％最大。
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