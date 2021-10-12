大立光（3008）屋漏偏逢連夜雨，第三季毛利率失守六成、創近六年來新低，單季每股盈餘（EPS）39.22元，股價一路倒退嚕居老四。8日盤中股價摜破2千元，最低來到1,990元大跌140元，最後收在2,005元、險守2千元大關；力旺（3529）躍台股高價股三哥。

大立光在今年短短幾個月內，不但痛失史上最長的股王寶座，連股后也不守，分別讓位股王給矽力-KY及股后給信驊，如今倒退嚕至高價股第四名，再輸給力旺。今年來前十高價股排名不斷洗牌，個股股價波動幅度大，包括今年曾奪下2千元的祥碩及富邦媒，如今股價都掉到剩1,500多元。

不過若進一步看前十高價股今年來股價表現，個股表現差異大，以大立光來說，跌勢最慘，今年來跌幅達過37％，祥碩則是衝高後走軟，今年來累計小跌0.32％，可算是持平。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意