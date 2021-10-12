為穩定證券市場交易，協助投資人風險控管，遏止市場違約交割惡化，自10月12日起，投資人於一年內再次發生違約交割的「累犯」，即使事後已結案清償，但在清償完的三個月內的前十個交易日進行交易，證券商將要求該投資人所有交易都要「預收款券」。

今年以來違約交割金額明顯擴大，同時，證交所也注意到，今年違約交割年齡層有年輕化的現象，以今年上半年來說，30歲以下年輕族群發生違約交割年成長率高達39％，遠比其他年齡層還多。

不過，證交所整體市場結算交割秩序仍屬良好，且84％違約投資人已清償結案，此次上路的新規定，主要是為了避免投資人違約交割再犯，因而祭出預收款券，證交所並統計，過去「累犯」的人數並不多，只有個位數，今年上半年更是掛零。

為維護交易市場秩序，證交所9月中已宣布，自10月12日起，要求證券商對違約投資人實施下列管理措施：

一、自實施日起，投資人「首次」發生違約，申報投資人違約之證券商應以文件，通知投資人買賣證券應履行交割責任；並告知投資人爾後再發生違約之相關管理規範。

二、投資人「再次」發生違約距前次違約時間尚在一年內，全體證券商自接獲證交所每日上午8點30分之結案公告日起三個月內，受理該投資人首次交易日起連續十個營業日之委託，須預收足額款券。

今年來當沖熱，尤其年輕人勇於上下沖洗，但常不留意就造成資金控管不佳，造成違約交割，證交所將從10月12日起，實施強化投資人違約交割風險控管措施，期有效遏阻違約交割擴大的情況，同時也呼籲投資人要留意，違約交割紀錄會留在聯徵中心的聯徵系統三年，千萬不要忽視對個人信用評等的影響。

(時報資訊)