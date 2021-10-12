和大（1536）受惠於大客戶特斯拉第三季新車交付量創新高，加上前訂單遞延出貨，以及下半年起成功漲價等因素，9月合併營收達6.07億元、年增近19％，連續兩個月營收站上6億元大關，助威第三季營收突破17億元，改寫近年單季營收新高紀錄。
和大克服缺工、缺料、缺櫃、船運等不利因素，加上嘉義三廠機台陸續到位，第四季將有四條AI智能化產線投產下，公司樂觀營收保持成長趨勢，更因產品順利漲價、毛利率回升，法人樂觀和大下半年獲利表現。
和大自結9月合併營收為6.06億元、年增18.9％；第三季營收17.58億元、年增35.33％，創近年單季新高；累計前三季合併營收為50.07億元、年增43.7％，確定回到上升走勢。
和大表示，9月受到上半年延遲出貨及微幅漲價調整下，營收表現漸趨回穩，對未來營運保持樂觀。
和大董事長沈國榮指出，和大上半年陸續克服缺工、缺料、缺櫃、船運等不利因素影響，第三季整體營收已漸恢復往年水準。
為因應往後客戶綠能車款零件新訂單生產需求，下半年和大嘉義三廠機台陸續到位後，將先啟動四條自動化AI智能產線，可為第四季營運注入成長動能。
另外，和大為整合大里廠製造加工能力，及解決協力廠商產能瓶頸問題，大里廠亦將擴增產線增建大里新廠，以加速內部物料運籌調配與管理，進而能及時達交滿足客戶訂單需求。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：