和大（1536）受惠於大客戶特斯拉第三季新車交付量創新高，加上前訂單遞延出貨，以及下半年起成功漲價等因素，9月合併營收達6.07億元、年增近19％，連續兩個月營收站上6億元大關，助威第三季營收突破17億元，改寫近年單季營收新高紀錄。

和大克服缺工、缺料、缺櫃、船運等不利因素，加上嘉義三廠機台陸續到位，第四季將有四條AI智能化產線投產下，公司樂觀營收保持成長趨勢，更因產品順利漲價、毛利率回升，法人樂觀和大下半年獲利表現。

和大自結9月合併營收為6.06億元、年增18.9％；第三季營收17.58億元、年增35.33％，創近年單季新高；累計前三季合併營收為50.07億元、年增43.7％，確定回到上升走勢。

和大表示，9月受到上半年延遲出貨及微幅漲價調整下，營收表現漸趨回穩，對未來營運保持樂觀。

和大董事長沈國榮指出，和大上半年陸續克服缺工、缺料、缺櫃、船運等不利因素影響，第三季整體營收已漸恢復往年水準。

為因應往後客戶綠能車款零件新訂單生產需求，下半年和大嘉義三廠機台陸續到位後，將先啟動四條自動化AI智能產線，可為第四季營運注入成長動能。

另外，和大為整合大里廠製造加工能力，及解決協力廠商產能瓶頸問題，大里廠亦將擴增產線增建大里新廠，以加速內部物料運籌調配與管理，進而能及時達交滿足客戶訂單需求。

(時報資訊)

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