歐洲天然氣價格每兆瓦時（MWh）飆至100歐元以上的天價，國內上市櫃天然氣公司有「中油和政策當靠山」，每度維持在12元到13元的歷史低點，並沒有因國際天然氣暴漲導致用氣量下滑，欣高（9931）、欣雄（8908）因本業天然氣利潤固定，多角化進行業外轉投資，加大營運獲利空間。
欣高董事長陳建東表示，歐洲天然氣價格飆破天價，對國內天然氣的用量並不會產生負面衝擊，因為，國內天然氣公司銷售給工業用、商業用、或家庭用天然氣的價格，是以中油的公告為主。
他說，我國天然氣售價最高是在2014年3月的每度25.14元，最低是2021年1到3月的11.97元，目前大約是每度12.68元，價格維持低檔，主要是政策凍漲，加上天然氣因為具有環保優點，可完全燃燒，政策鼓勵工廠採用天然氣，替代重油和柴油發電。
鄉村型的欣雄則以工業用天然氣營收為大宗、占比約95％，欣雄董事長朱文煌表示，今年工業用天然氣營收沒有太大變化，因工廠稼動率提高，「可能還有小幅成長的機會」。
朱文煌指出，由於銷售天然氣毛利固定，加上工業用天然氣又有議價空間，因此，想要有更高的獲利，就得多角化經營，因此，欣雄除了投入太陽能產業，也100％轉投資設立欣雄建設。
(時報資訊)
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