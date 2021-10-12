全球通膨號角響，包括百事可樂、美國零食業均預告明年起漲，國內食品股繼油脂、麵粉等原料上游廠年中起漲後，終端飲品與零食食品或將跟著明年起漲，亦備受關注；包括泰山（1218）、黑松（1234）、聯華食（1231）、宏亞（1236）等甫公布的前三季營收逆勢成長。
泰山9月合併營收8.88億元，年增8.44％，前三季合併營收74.54億元，年成長15.93％，創史上新高。
泰山今年新增冷藏新產線，陸續推出堅果奶等新品挹注，加上經典飲品持續透過通路獨家合作拓展新客，有助全年營收持續向上。
黑松9月合併營收7.91億元，年減9.78％，但前三季合併營收67.92億元，幾近追平去年同期，主要還是機場自販機等全部停擺所致；因此在策略上積極發展代理業績，代理的日本CHOYA，台灣地區銷售業績仍為CHOYA在海外的前二大市場，今年以來整體業績成長二成以上。
(時報資訊)
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