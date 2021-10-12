受惠主力客戶接單轉強，順德（2351）、為升（2231）第四季營運可望轉強！順德表示，主力客戶英飛凌（Infineon）提貨力道逐季回升；另意法半導體（STM）第四季計劃推出車用新產品，將可陸續貢獻營收，預估公司整體第四季接單可望呈季增走勢。

同樣地，為升透露，車內生物偵測系統，已獲大陸某家前五大乘用車廠二款車採用，最快今年第四季開始出貨。

順德的主力電子客戶Infineon，近期馬來西亞工廠隨著員工疫苗二劑接種提升，陸續復工生產晶片，對公司提貨力道可望逐季回升。

順德另一家電子主力客戶STM，第四季計劃推出車用新產品，加上其他IDM客戶，如威世（Vishay）、安森美（ON semi）及安世（Nexperia）等客戶，對車用及5G等需求持續看升，預估公司整體第四季接單可望較第三季增加。

此外，順德為規劃生產高規車用及工業用產品，投資超過3.5億元，興建南投廠H棟新廠房，主要從事電鍍與表面處理的後段製程，新廠今年10月底完工，後續相關生產設備將陸續安裝，預計今年底前投產，開始貢獻營收。

順德表示，隨著第三代半導體在車用元件的發展已逐漸重視，並陸續改採SiC及GaN等元件製造，加上大陸推出「十四五計畫」，其中對第三代半導體領域，也規劃投資人民幣10兆元，而順德上述主要客戶，對第三代半導體領域都有涉獵與擴產，預計順德將可伴隨IDM大廠及產業需求，一同成長。

為升今年也擴大毫米波雷達市場布局，將推廣用於智慧交通、公共工程、安防、水利、工業及無人機等非車用領域。

為升指出，公司近期開發完成車內生物偵測系統、77GHz毫米波行人偵測系統，已打入北美校車第一大廠，目前正與全球最大雷達晶片製造商共同開發新一代成像雷達，將大舉布局車用智慧安全系統市場。

為升透露，包括歐盟、美國、日本及大陸，陸續將車內生物偵測系統列為新車重要功能及評鑑重點。

此外，為升受惠大陸強制符合規格商用車，安裝包括前方防撞輔助系統（FCW），及自動緊急煞車系統 （AED），目前在大陸該項產品市占率達五成以上，也成為公司營收來源之一。

(時報資訊)

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