受到大陸「能耗雙控」政策管控，台泥（1101）、亞泥（1102）、信大（1109）大陸市場出貨量從9月開始減少；不過第四季在供給減少、需求進入旺季下，水泥價格翻漲。

三家水泥廠認為，大陸水泥產業受「能耗雙控」影響，供給嚴重不足，但產業進入傳統旺季需求強勁、價格看漲，「供緊需旺」將主導大陸市場第四季營運。

大陸市場營收獲利占台泥、亞泥整體營運的六成以上、信大大陸南京廠的營收獲利更是占信大合併營收的64％。

水泥市場正處於季節性銷售旺季，許多水泥廠庫存急速降低、甚至無貨供應，台泥、亞泥指出，許多地區水泥價格普遍上漲，尤其以廣東、廣西、江蘇、浙江、雲南省，以及相關地區，進入9月以來，價格出現急速上漲現象、10月仍持續漲。

9月大陸水泥價格平均已上漲15％以上；十一長假後，水泥價格仍維持上漲趨勢。

台泥在大陸市場主要營業區域在廣東、廣西的華南地區，以及四川、貴州等西南為主。江西、湖北所在的華中市場，則是亞泥中國主要的營業區域；而南京則是信大在大陸的主要市場。

能耗雙控政策限制企業煤、電用量，台泥、亞泥及信大指出，9～12月如維持目前能耗雙控政策，將有減產情形，獲利影響尚待各廠執行情形精算，業務除反映價格外，將進行發貨結構優化，以減少對大陸市場營收獲利的衝擊。

不過「供緊需旺」將會是主導大陸水泥市場第四季營運的主要影響因素；台泥、亞泥預期，在基建、工程進入需求增長期，客戶搶貨的動能會加大，第四季大陸水泥價格肯定會衝高到今年高峰。

西進水泥廠指出，「供緊需旺」下，大陸第四季水泥價格勢必繼續上漲，如以過往經驗，反而有利水泥廠的獲利提升，第四季大陸市場營運雖會受到減產的衝擊，營收獲利成長性恐不如往年同期，但第四季營運預期仍會衝高到今年的單季高峰。

(時報資訊)

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