中鋼（2002）預計15日開出11月內銷盤價，因大陸寶鋼11月和越南河靜鋼12月內銷盤價都開平盤，且歐美鋼價、煤鐵礦原料仍維持高檔，再加上第四季需求遞延榮景仍可期待，市場預期，中鋼盤價傾向開平盤。
對此，中鋼董事長翁朝棟認為，大陸十一長假後可能出現一波拉貨潮，有助於鋼價的穩定，值得觀察。
翁朝棟指出，原本第四季是鋼鐵需求旺季，但最近大陸因限電減產多少影響其供應鏈，且美國經濟復甦引發的通膨壓力升高，以及大陸嚴重缺乏晶片，影響其汽車業的發展，都是這次盤價必須考量的因素，但因大陸近來積極推動環保減產，將因市場供給仍吃緊，讓鋼材需求榮景延續。
中鋼執行副總黃建智表示，以國際熱軋流通行情而言，美國依然在高檔的每公噸2,150美元，歐洲在1200美元左右，還有8月和9月出口價格較低的印度和俄羅斯則因國內價格提升，且出口競爭者減少，外銷報價皆已反轉並逐步調漲；預期在大陸限電缺電情況下，大陸鋼廠將無力出口、更無理由低價出口，因此在第四季需求旺季下，預期11～12月的國際鋼價行情穩中透堅。
中鋼業務副總劉敏雄則認為，近來大陸限電減產影響，市場需求是否受到波及，確實要觀察，但大陸為推動環保減產與因應冬季奧運，下半年擬減產粗鋼6,000萬公噸策略，仍持續落實中；另下游因塞港影響外銷出貨，導致市場庫存增加方面，則因考量跌價損失問題，普遍不希望跌價，因此目前整個盤價走勢，朝平穩方向前進。
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