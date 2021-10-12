受惠於不銹鋼價大漲與出貨暢旺，不銹鋼族群包括運錩（2069）、燁興（2007）、大成鋼（2027）、彰源（2030）、新光鋼（2031）、允強（2034）、唐榮（2035）等9月營收傳喜訊，年成長30％～138％不等，其中，運錩單月營收創新高，前三季營收首度突破百億元大關，也創新高。
法人表示，不銹鋼族群10月售價持續上揚，加接單不差，第四季營運可望攀峰。
運錩9月合併營收15.16億元、月增18.61％、年增138.04％，創單月新高，前三季合併營收達到100.02億元、年增93.78％，也創同期新高。
運錩表示，主要是台灣廠外銷量大增，與大陸寧波奇億廠的不銹鋼精密薄板銷量，也隨著疫情緩和穩定成長，總平均銷售量年增50％～60％。
大成鋼9月合併營收87.17億元、年增74.16％，前三季合併營收725.11億元、年增69.12％。
大成鋼表示，主要是隨美國疫情解封後，經濟快速復甦，帶動鋼材需求大增、價格高漲，其中不銹鋼品單月銷售量達1.6萬公噸，鋁板捲單月銷售量達3萬～3.1萬公噸，且呈現供不應求的情況。
燁興9月合併營收5.55億元、年增20.4％，前三季合併營收53.86億元、年增30.66％。 燁興表示，主要是今年鎳價高漲，推升不銹鋼盤元售價較去年偏高，且出貨量又增加。
唐榮9月合併營收17.26億元、年增69.94％，前三季合併營收123.57億元、年增46.94％。
唐榮指出，主要是鉻鐵、鎳鐵等合金原料價格暴漲下，鋼廠成本墊高，適度調漲熱冷軋不銹鋼板價格，加上單月銷量穩定成長所致。
新光鋼9月合併營收達12.74億、月增5.3％、年增48.59％，前三季合併營收109.01億元、年增52.29％。
新光鋼表示，雖然不銹鋼價格高漲，但在需求熱絡下，下游提貨意願仍強。
在售價提高與出貨增加下，允強9月合併營收18.09億元、月增11.18％、年增59.9％，前三季合併營收131.27億元、年增34.6％。彰源9月合併營收為13.37億元、年增36.42％，前三季合併營收106.91億元、年增38.35％。
展望未來，不銹鋼業者表示，大陸十一長假後，在需求恢復下，國際鎳價跟著反彈大漲，8日現貨與期貨價格達到1.88萬美元，較放假期間漲近4％，後市只要鎳價與不銹鋼行情走穩，預期第四季鋼市仍有穩定向上表現。
(時報資訊)
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