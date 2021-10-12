是方電訊（6561）9月合併營收2.46億元，月增3.95％，年增12.43％，創下單月歷史新高，第三季合併營收7.2億元，年增10％，改寫單季歷史新高，累計前三季營收20.91億元，年增9.93％。

　是方電訊全新IDC中心將於近期動工，是方日前公告，將委託利晉工程公司建置IDC機房，契約工程金額14.93億元，預定2023年啟用。

　是方董事長吳彥宏日前表示，該棟大樓完工後，將為是方增加50％機房使用面積，大幅增加是方中長期營運動能。

　該座IDC中心為是方第四座雲端機房，目前規畫1,800個機櫃，並朝向Tier4等級建置，機房及新大樓將朝向國內智慧建築以及綠建築設計理念進行規劃，運用資通訊高科技軟實力與節能減碳之綠建築結合，希望成為國內新一代高智能IDC機房典範。

(時報資訊)

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