是方電訊（6561）9月合併營收2.46億元，月增3.95％，年增12.43％，創下單月歷史新高，第三季合併營收7.2億元，年增10％，改寫單季歷史新高，累計前三季營收20.91億元，年增9.93％。
是方電訊全新IDC中心將於近期動工，是方日前公告，將委託利晉工程公司建置IDC機房，契約工程金額14.93億元，預定2023年啟用。
是方董事長吳彥宏日前表示，該棟大樓完工後，將為是方增加50％機房使用面積，大幅增加是方中長期營運動能。
該座IDC中心為是方第四座雲端機房，目前規畫1,800個機櫃，並朝向Tier4等級建置，機房及新大樓將朝向國內智慧建築以及綠建築設計理念進行規劃，運用資通訊高科技軟實力與節能減碳之綠建築結合，希望成為國內新一代高智能IDC機房典範。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：