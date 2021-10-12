無懼於大陸祭出限電措施，至少九家被動元件廠上季營收同步寫下歷史新高及次高紀錄，以今年前三季營收進度推算，獲利可望不遜色，除了國巨（2327）EPS有機會突破30元、全年挑戰40元以上，法人點名，今年獲利可望突破一個股本的包括興勤（2428）、臺慶科（3357）、華新科（2492），明年度的配息可望立於不敗之地。
根據統計，第三季營收登頂的被動元件廠包括聚鼎（6224）、富致（6642）、凱美（2375）、立隆（2472）、立敦（6175）、臺慶科（3357），其中以保護元件廠、鋁質電容廠入列最多，表現最為整齊；而寫下單季營收歷史次高的則有國巨、興勤、佳邦（6284）等廠。
被動元件廠表示，第四季被動元件價格平穩，特別是MLCC，採購量最為龐大的鴻海（2317）在季度議價上，沒有要求被動元件廠降價，被動廠對EMS廠的報價大致維持平穩；而產能最大的台廠國巨，高階訂單維持能見度，標準品的庫存則維持在75天附近，仍低於行業的安全庫存水位（90～100天），國巨在上一次的法說會中預估，價格平穩的態勢可望延續至2022年上半年。
今年被動元件的漲價效應雖乏善可陳，但是上一波價格崩盤大約落在2011年，等於最近十年的價格趨於穩定，被動元件廠累計的獲利驚人，而以今年前三季的營收進度來看，法人預期，國巨仍是每股獲利王，預估前三季EPS就有機會超過30元，全年40元以上的法人預估數可望達陣。
(時報資訊)
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