EUV設備模組代工及廠務工程業者帆宣（6196）第三季合併營收達83.70億元，成功改寫單季歷史新高。法人看好，隨著極紫外光（EUV）曝光設備需求持續增加，加上晶圓代工及封測大廠擴增產能，第四季合併營收有機會再度攻高，推動全年營運繳出年增逾兩成的歷史新高水準。

帆宣公告9月合併營收達28.13億元、年成長10.7％，寫下單月歷史次高，帶動第三季合併營收達83.70億元、季成長4.5％，創單季新高。累計2021年前三季合併營收為229.49億元，相較2020年同期明顯成長28.0％。

法人指出，帆宣持續受惠於EUV設備模組代工及半導體廠擴廠效應，其中EUV設備模組代工訂單已經放眼到2022年，至於半導體廠擴廠則成功拿下晶圓代工廠及封測廠訂單，隨著工程逐步完成，將可望逐步認列工程款營收，帶動業績持續攀升。

據了解，目前晶圓製造市場已經步入5奈米先進製程及更先進的3奈米製程，對於EUV設備需求更加強勁，舉凡台積電、三星及英特爾訂單就已經讓美系設備大廠訂單滿載，後續又有三星記憶體、SK海力士、東芝及美光等記憶體廠訂單，使EUV設備能見度至少一路放眼到2022年底。

至於晶圓代工及封測廠擴產效應，主要來自於晶圓代工及封測產能全面滿載，當前如台積電、聯電、世界先進及日月光投控等半導體大廠都正在全力擴增產能，以緩解當前的產能不足，這波半導體擴產效應將可望一路延續到2022年下半年，代表廠務工程業者接單動能將可望放眼到2022年。

(時報資訊)

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