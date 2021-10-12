信錦（1582）董座陳秋郎8月增持股份之後，9月再增加持股900張，以信錦上周五收盤價70.2元計算，市值約當6,318萬元，累計8～9月，信錦老董已買回自家股票1,500張，市值已破億。

信錦上周公布9月營收，受到大陸限電及長短料影響，儘管9月營收下滑，不過累計今年第三季營收擺脫第二季陰霾重返成長，達26.25億元，季增3.75％、年增1.35％，累計信錦前三季營收74.43億元，年增6.47％。

信錦為全球第一大監視器底座暨軸承廠，全球市占率達25％以上，在品牌客戶中屬於一階供應鏈，9月大陸宣布限電措施之後，下游品牌廠傾全力追加拉貨，但因信錦手上已無庫存，無法應付急單需求，因此突如其來的急單對業績挹注不大，至於限電對整體供應鏈的影響，信錦表示仍會持續觀察。

信錦受第二季業績達成進度落後之下，股價最低一度觸及63元相對低點，目前股價已守住70元大關，信錦董座陳秋郎近二個月持續回補自家股票，根據統計，8月自集中市場買回600張之後，9月再增加持股900張，截至9月底為止，陳秋郎登記名下的持股達7,208張，以約當70元價位計算，這二個月回補的股票市值已破億。

(時報資訊)

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