儘管料況與限電仍難以掌握，但縮時相機大廠邑錡（7402）9月營收仍勉力創下近五年的同期新高，邑錡表示，雖然短期仍難免會受到部分零件料況不穩與中國大陸限電影響，出貨遞延，不過公司將緊盯產能，以將影響降到最低。
邑錡自結9月營收為4,955萬元，年增29.9％，單月營收創近五年同期新高；累計2021年1至9月營收達3.83億元，年增26.7％。
隨著歐美市場基礎建設需求持續增溫，Brinno自有品牌建築工程縮時相機於歐美假期返工後出貨有明顯提升，再加上原廠主導線上電商銷售策略奏效，帶動歐美經銷商於主流電商平台銷售屢創佳績，且歐美與日本市場基礎建設需求持續增溫，主力建築工程BCC系列銷售持續穩定出貨，帶領自有品牌連續三個月創下五年來同期新高。
另在品牌合作方面，邑錡指出，台北市政府於指標性市場改建工程中，利用Brinno縮時相機逐月記錄工程進度，並公開於網站上供大眾檢視，成功樹立公部門透過縮時攝影進行公共工程視覺化進度檢視的典範。
至於創新ODM部分，主要客戶訂單穩定，雖近期電子零件料況影響稍有改善，但因中國大陸工業限電影響，導致Vernier教學研究智慧裝置部分遞延；美國軍工微光影像裝置雖已少量交貨，但仍面臨關鍵軍規零件短缺之影響，導致出貨將遞延；另首款採用Brinno自有晶片為核心，並從韌體設計到硬體開發的微光影像裝置新專案，已順利進入開模階段，將衝刺於今年底量產交貨。整體而言，創新ODM營運訂單雖樂觀，惟部分零件料況不穩與中國大陸限電影響，已有在手訂單出貨遞延之備案，但邑錡團隊將緊盯料況與產能仍力拚按時出貨。
展望第四季，邑錡表示，Brinno自有品牌縮時攝影相機部分，新一代Brinno自有晶片機種之量產計畫，仍在加速推動中，有望於年底試產，並挹注明年營收。
創新ODM部分，除全力維護現有訂單按時出貨外，更將積極開發以Brinno自有晶片為核心的新量產專案，目標是希望透過Brinno晶片、韌體開發與成品量產，打造閉鎖型可重複的經濟新模式。
(時報資訊)
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