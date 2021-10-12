矽晶圓廠合晶（6182）受惠於新產能開出及調漲價格，加上IDM廠車用晶片強勁需求帶動重摻矽晶圓放量出貨，9月合併營收9.01億元，第三季合併營收26.20億元，雙雙創下歷史新高記錄，前三季合併營收73.83億元已接近去年全年。合晶在手訂單及產能維持滿載，12吋矽晶圓及磊晶片開始貢獻營收，預估第四季營運將維持成長態勢，訂單能見度已看到明年。
半導體產能供不應求，晶片缺貨問題恐延續到2022年或2023年，合晶受惠於上游晶圓代工廠及IDM廠產能全線滿載並擴建新產能，帶動矽晶圓出貨暢旺，9月合併營收月增2.4％達9.01億元，較去年同期成長46.2％，創下單月營收歷史新高。
合晶第三季合併營收季增5.5％達26.20億元，與去年同期相較成長39.7％，改寫季度營收歷史新高。累計前三季合併營收73.83億元，較去年同期成長35.5％，創下為歷年同期新高紀錄，且幾乎追平去年全年營收表現。合晶表示，半導體市場景氣熱絡，持續推升矽晶圓出貨量，目前在手訂單及產能維持滿載，12吋矽晶圓及磊晶片開始貢獻營收，預估營運仍將維持成長態勢。
今年以來車用晶片嚴重缺貨，國際IDM廠下半年對供應鏈擴大追單，合晶直接受惠，重摻矽晶圓需求強勁且接單滿到明年。法人表示，合晶下半年順利調漲6吋及8吋矽晶圓價格，雖然平均漲幅僅個位數百分比，但重摻矽晶圓漲幅有望優於輕摻，且矽晶圓報價處於上升循環的初期，合晶長約占比低於20％，能及時反應產品報價在營收及獲利表現，而且在矽晶圓供需持續吃緊下，不排除2022年再度漲價。
相較於多數矽晶圓廠產能滿載無法再增加產出，合晶下半年新產能開出可望爭取更多訂單。合晶台灣楊梅6吋矽晶圓月產能年底提升至35萬片，龍潭廠8吋矽晶圓月產能至年底提升至34萬片，中國鄭州廠8吋矽晶圓月產能至年底提升18萬片。合晶上海松江廠6月重啟量產，月產能規畫為20萬片6吋矽晶圓，預計年底可開出10萬片產量。
(時報資訊)
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