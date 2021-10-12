封測龍頭大廠日月光投控（3711）公告9月集團合併營收537.35億元，第三季集團合併營收1506.65億元，同步創下歷史新高。
由於蘋果iPhone以及iPad相關晶片封測及系統級封裝（SiP）訂單強勁，5G智慧型手機、車用電子、高效能運算（HPC）等晶片封測訂單維持高檔，法人看好第四季營收續創新高，全年獲利將賺逾一個股本。
日月光投控公告9月封測事業合併營收月減0.7％達303.28億元，較去年同期成長32.7％，為單月營收歷史次高。第三季封測事業合併營收季增14.1％達900.92億元，創下季度營收歷史新高，與去年同期相較成長25.4％。累計前三季封測事業合併營收達2428.48億元，較去年同期成長17.0％，改寫投控成立以來歷年同期新高紀錄。
在加計EMS事業的日月光投控9月集團合併營收月增6.5％達537.35億元，較去年同期成長22.3％並創下歷史新高。第三季集團合併營收季增18.7％達1506.65億元，較去年同期成長22.3％，創下季度營收歷史新高。累計前三季集團合併營收3970.61億元，較去年同期成長21.0％，改寫歷年同期新高紀錄。
日月光投控今年將拿下更多蘋果SiP訂單，除了Apple Watch、WiFi、AirPods等SiP模組訂單，還包括iPhone等產品中搭載的超寬頻（UWB）模組及毫米波天線整合封裝（AiP）等SiP模組訂單。此外，日月光亦可望成為Airtag的UWB模組及Display SiP模組的主要代工夥伴。
法人表示，蘋果新款iPhone 13相關晶片封測及SiP模組進入出貨旺季，雖然EMS營收占比提高，但封測事業毛利率持續提升，預期日月光投控第三季集團毛利率可望維持與上季相當，季度獲利將改寫歷史新高，預期單季每股淨利將逾3元，第四季旺季效應下集團合併營收可望續創新高，全年可望賺逾一個股本。日月光投控不評論法人預估財務數字。
法人表示，日月光第三季產能利用率全線滿載，第四季將維持高檔並再締新猷，營收及獲利逐季提升，封測需求較預期更為強勁，成長動能延續到2022年。日月光投控下半年封測事業毛利率持續提升，集團營業利益率將會超越去年，提升2.5～3.0個百分點目標將順利達成。
日月光投控認為下半年封測產能持續供不應求，雖然各家封測廠積極擴充產能，但產能吃緊將延續到2022年，日月光投控與客戶間陸續簽訂長約，部份客戶已確認將合作長約延伸至2023年，以確保未來兩年的中長期產能。
(時報資訊)
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