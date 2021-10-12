市場分析： 上周五（8日）大盤開高走低翻黑，加權指數收16,640.43點、跌73.43點，高本益比與大型股仍是主流，但是人氣指標鋼鐵、航運類族群都呈現大跌，成交值縮為2,767億元，所幸周線收紅以及周指數上揚69.54點。

第四季台股走勢偏向區間整理格局，由於上半年電子股第二季多數創新高，10月中旬有第三季財報公布、加上中國大陸限電、東南亞製造業受制新冠（Delta疫情）影響，造成上游零組件供貨速度放緩等，拖累部分中下游訂單交貨，因此十月股市仍然偏整理格局，短線操作應該找趨勢方向如：科技上游、電動車與運動戶外休閒類布局，並且擇優逢低布局。

觀盤重點：

因中國大陸景氣持續放緩，加上進行房地產調控，可能間接影響中國內需消費，加上供電吃緊，進一步造成供應鏈混亂，在需求面與供給面都出現疑慮。目前美國經濟狀況相對穩定，仍成為支撐股市主要力量，國際上推環保減碳目標一致，可望推動新能源及電動車類產業。

由於Delta變種病毒在美歐地區疫情持續升溫，但大致仍在可控制範圍。新興市場如越南、馬來西亞、泰國與中國等疫情逐漸趨緩，部分國家已經重啟生產，預估影響將逐漸減弱。惟面臨貨櫃缺櫃、缺船（塞港）、缺疫苗及缺工，將造成廠商生產與備貨不順延續。

投資建議：

中國大陸無預警停電與缺電政策造成廠商生產鏈中斷，目前尚無法確認停電時段或是排程，但可能延續一段時間，主要是中國電力缺乏煤發電，而且為配合減碳目標，推估可能更進一步造成全球供應鏈混亂，若長期可能造成供應鏈外移中國，短線上對於製造業影響較重。

預估第三季歐美在商品消費與服務性消費都有機會大幅成長。觀察經濟數據，美國消費者的確已經增加服務消費比例，對於商品消費力則率為轉差，推估第四季商品消費逐漸趨緩，但是不至於大幅衰退，反而服務業的消費占比將會逐漸上升。

但是傳統產業如新電動車、全球汽車、航空與餐廳，在歐美經濟解封之後，預估將會受惠，台灣產業則將會在航空零組件、戶外運動服飾與休閒鞋以及腳踏車等類持續受惠增長。

台灣優勢仍在「科技資訊」產業發展，投資策略將以移動通訊、高速運算、汽車電子與物聯網為主軸，其中包含5G無線通訊、光通訊、人工智慧AI、IOT（物聯網）、車用電子、 Data Center（資料中心）等相關領域仍為重點。

第四季主要配置以晶圓代工、連接器、IC設計、封測、伺服器相關類股等為主，非電子類則以電動車、汽車零組件、自行車與碳纖材料相關類股為輔。

建議短線宜降低中國內需類股與著重以中國為主要生產基地之相關個股，並持續觀察中國電力恢復進度，可擇優選股布局，亦可利用台灣科技型基金逢低加碼中長期投資。

(時報資訊)