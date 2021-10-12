＊除權息交易：三商壽、富強鑫、鈺齊-KY
＊法說會：至上
＊增資股買賣：太極
＊減資後新股掛牌：圓剛
＊SPO申購抽籤：亞德客-KY、綠河-KY
＊注意股票：亞聚、東聯、永光、中華化、順德、 偉詮電、一詮、裕民、大立光、新唐
＊恢復原融資比率及融券保證金成數：科定、阿瘦
＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：富邦媒 、碩天、大豐電、杏昌、濟生
＊融券最後回補：大城地產
＊暫停融券賣出：東哥遊艇
＊恢復融券賣出：富強鑫
（鄭郁平輯）
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
＊除權息交易：三商壽、富強鑫、鈺齊-KY
＊法說會：至上
＊增資股買賣：太極
＊減資後新股掛牌：圓剛
＊SPO申購抽籤：亞德客-KY、綠河-KY
＊注意股票：亞聚、東聯、永光、中華化、順德、 偉詮電、一詮、裕民、大立光、新唐
＊恢復原融資比率及融券保證金成數：科定、阿瘦
＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：富邦媒 、碩天、大豐電、杏昌、濟生
＊融券最後回補：大城地產
＊暫停融券賣出：東哥遊艇
＊恢復融券賣出：富強鑫
（鄭郁平輯）
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