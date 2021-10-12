＊除權息交易：三商壽、富強鑫、鈺齊-KY

　＊法說會：至上

　＊增資股買賣：太極

　＊減資後新股掛牌：圓剛

　＊SPO申購抽籤：亞德客-KY、綠河-KY

　＊注意股票：亞聚、東聯、永光、中華化、順德、　偉詮電、一詮、裕民、大立光、新唐

　＊恢復原融資比率及融券保證金成數：科定、阿瘦

　＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：富邦媒　、碩天、大豐電、杏昌、濟生

　＊融券最後回補：大城地產

　＊暫停融券賣出：東哥遊艇

　＊恢復融券賣出：富強鑫

　（鄭郁平輯）

(時報資訊)

#富強鑫 #股市備忘錄 #鈺齊-KY

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優良
持平
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