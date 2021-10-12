上周指數回跌到16,162點，所幸低檔買盤承接回穩，周線收紅；雙十連假後，本周關注14日台積電（2330）法說，但美國通膨疑慮及十年公債殖利率上揚等變數，投資專家看盤勢維持區間震盪，指數下檔萬六到16,200點有撐，上檔16,800點到月線有壓，選擇晶圓代工、IP、電動車等題材類股操作。
康和證券投資總監廖繼弘指出，上周指數下跌至16,162低點，短線下跌達1,173點，且接近上升的年線，低點和月線負乖離率拉大至5.7％，9日KD值也修正至低檔，因而跌深反彈；觀察年線至明年元月初前都扣抵萬五以下低指數區緩升，年線將維持上升趨勢，短線低檔16,000至16,200點間具支撐。月線本周開始扣抵17,304點以上高指數區，將走低至16,800點至萬七間，形成上檔較大壓力。
華南投顧董事長儲祥生表示，台積電8日盤後公布九月營收創新高，但當天台積電ADR未受到激勵反而下跌0.71％，10日ADR續跌0.72％，加以近期IP矽智財股、第三代半導體股等走勢有曲高和寡，較不利12日後台股盤勢，本周市場緊盯14日台積電法說會釋出營運展望以及產業景氣觀點。
儲祥生指出，目前主要看美股，以近期美國通膨疑慮及十年公債殖利率上揚等，但資金多效應仍有利美股行情，而10月來外資已賣超台股737億元，仍可能再回補動作，短線指數上檔萬七及月線壓力大，下檔則需守住本波低檔16,162點；選股留意IC設計、IP、第三代半導體、電動車，以及傳產的貨櫃、散裝航運等。
廖繼弘認為，美國十年期公債殖利率已上升至1.62％，是否持續突破1.73％高點或拉回至1.5％下，攸關美科技指數強弱；如美科技指數反彈不過季線和月線拉回，加以中國限電問題未能緩解，台股電子類股指數將再回測年線支撐，屆時大盤也有回測年線壓力。
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