第一金投顧發布最新第四季台股展望，美國舉債上限協議延後，但聯準會年底將啟動縮減購債，引發市場震盪，台股面臨回檔壓力，第四季加權指數區間預測落在16,000～17,900點。
第一金投顧在第四季看好晶圓代工、矽晶圓、伺服器、遊戲、解封受惠概念、電動車及汽車，及原物料七族群，選股不選市。
包括台積電、環球晶、緯穎、信驊、鈊象、儒鴻、美食-KY、王品、麗豐-KY、金可-KY、巨大、美利達、興富發、海悅、貿聯-KY、康普、智伸科、台塑、台聚、亞聚及中鋼等。
台股在雙十國慶連假前夕因獲利了結賣壓出籠，指數拉回，反彈行情中斷，在連假期間，美國公布的非農就業人數低於預期，美股四大指數收黑。
惟本周美股財報周起跑，包括摩根大通、美國銀行、富國銀行、花旗、高盛打頭陣，而美國眾院將表決暫時提高聯邦政府債務上限，約4,800億美元，確保美國財政部繼續支付至12月3日。
11日台股及韓股休市，但日股及港股出現強彈，第一金投顧董事長陳奕光指出，台股多頭部隊有望在連假過後重啟爐灶，搭配台積電14日法說釋出的訊息，上攻萬七關卡深水區。
第一金投顧研究部統計過去2007年以來台股月漲跌幅，雖然10月份平均跌幅為0.61％，但主要均為重大事件，包括2008年金融海嘯、2018年美中貿易戰所造成指數下跌。
展望10月份股市面臨的變數，包括通膨數據升溫、產業面臨庫存與需求調整、大陸恆大集團財務風險、限電危機等。不過，由於台股短線跌幅已深，加上低檔年線支撐，預估10月中下旬將有機會出現反彈走勢。
第四季台灣經濟成長率仍處高峰，估達4.01％，但未來逐季收歛，第一金投顧預測，第四季指數區間落16,000～17,900點。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：