第一金投顧發布最新第四季台股展望，美國舉債上限協議延後，但聯準會年底將啟動縮減購債，引發市場震盪，台股面臨回檔壓力，第四季加權指數區間預測落在16,000～17,900點。

第一金投顧在第四季看好晶圓代工、矽晶圓、伺服器、遊戲、解封受惠概念、電動車及汽車，及原物料七族群，選股不選市。

包括台積電、環球晶、緯穎、信驊、鈊象、儒鴻、美食-KY、王品、麗豐-KY、金可-KY、巨大、美利達、興富發、海悅、貿聯-KY、康普、智伸科、台塑、台聚、亞聚及中鋼等。

台股在雙十國慶連假前夕因獲利了結賣壓出籠，指數拉回，反彈行情中斷，在連假期間，美國公布的非農就業人數低於預期，美股四大指數收黑。

惟本周美股財報周起跑，包括摩根大通、美國銀行、富國銀行、花旗、高盛打頭陣，而美國眾院將表決暫時提高聯邦政府債務上限，約4,800億美元，確保美國財政部繼續支付至12月3日。

11日台股及韓股休市，但日股及港股出現強彈，第一金投顧董事長陳奕光指出，台股多頭部隊有望在連假過後重啟爐灶，搭配台積電14日法說釋出的訊息，上攻萬七關卡深水區。

第一金投顧研究部統計過去2007年以來台股月漲跌幅，雖然10月份平均跌幅為0.61％，但主要均為重大事件，包括2008年金融海嘯、2018年美中貿易戰所造成指數下跌。

展望10月份股市面臨的變數，包括通膨數據升溫、產業面臨庫存與需求調整、大陸恆大集團財務風險、限電危機等。不過，由於台股短線跌幅已深，加上低檔年線支撐，預估10月中下旬將有機會出現反彈走勢。

第四季台灣經濟成長率仍處高峰，估達4.01％，但未來逐季收歛，第一金投顧預測，第四季指數區間落16,000～17,900點。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意