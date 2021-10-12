美債務違約警報暫時解除，加上通膨擔憂已適度反應，法人預期台股可望逐步打底向上，惟個股走勢強弱差異加大，建議關注9月營收創高、10月以來日均量放大，且短期均線向上，技嘉（2376）、茂達（6138）、廣宇（2328）等16檔，兼具「三升」趨勢，預料將成多方鎖碼目標。

群益投顧董事長蔡明彥指出，美國舉債上限延長，激勵美股短線回穩，全球股市風險降低，預料指數短期將維持收斂整理格局，高點看17,000～17,200點，低點應在年線附近有撐，而且資金往強勢股移動，反彈過程中，可以留意近期盤面領漲股，如領先站穩所有均線，或是即將再創波段高的股票。

據統計，盤面上共有16檔個股符合9月營收改寫歷史新高，業績動能強勁、10月以來平均成交量大於9月，買盤陸續進場卡位，且最近一天的收盤價站穩5日、10日、20日均線之上，技術線型呈現多頭走勢等三項條件，包括技嘉、茂達、廣宇、康普、台半、華通、勤誠、艾姆勒、大聯大、桓鼎-KY、台表科、矽瑪、大中、群光、大田、仁寶，彈升動能可期。

法人指出，目前正值上市櫃9月營收公布高峰，一般來說，業績表現亮眼，市場對第3季財報會有樂觀期待，較容易帶動股價走高。再觀察上述16檔個股，主要仍以電子族群居多，反應傳統旺季行情，若從大方向上區分，則可看出買盤鎖定在伺服器、新能源與PCB三大區塊。

此外，後疫情時代將會加速電動車發展，以電池材料、導線架、功率元件等次族群為投資焦點，康普正極材料受惠於車用電池熱銷，而且電池材料新產能年底開出，具長線成長動能，10月以來獲得投信法人積極的加碼，激勵股價沿5日線上攻，連四日收紅。

傳產部分，全球第三大高爾夫球具生產商大田營收續創下歷史新高，主要受惠美系客戶持續熱絡，以及日系新產品出貨，拉貨動能明顯向上。法人預估，大田手握部分轉單以及新開發案，可望進一步挹注營收表現，營運動能增溫。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意