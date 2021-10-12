光學族群領頭羊大立光（3008）法說會後，內外資大型研究機構瀰漫保守氛圍，全數下修目標價，里昂證券降評「劣於大盤」；影響所及，凱基投顧認為鏡頭產業直至2022年下半年都將持續疲弱，連動降評玉晶光「賣出」，研判營收於10或11月觸頂，推測合理股價僅324元。

受內外資大型研究機構保守態度影響，國際資金8日同步大賣大立光與玉晶光，大立光遭猛烈賣超441張，是繼1月6日因前月營收跌破50億元大關、導致賣超908張以來單日最大；外資賣超玉晶光1,501張，更是2020年10月21日賣超2,491張後、近一年來的最大量。外資圈人士說，光學雙雄股價位階來到大波段低點，國際資金不但不回補、砍殺力道還更強，足見出脫持股意圖之強烈。

大立光法說會後，不少機構調降目標價金額都超過千元，像是凱基投顧科技產業分析師陳佳儀對大立光股價預期，就由3,360元重砍至2,340元，匯豐證券由3,000元砍至2,000元，成外資看大立光低價代表。

法說會後調降大立光股價預期的外資券商尚有：美銀、瑞信、大和資本、摩根大通、摩根士丹利、麥格理等，里昂證券則把投資評等由「優於大盤」，跳降至「劣於大盤」。整體而言，無論對大立光後市持正面或反面意見，研究機構皆下修財務預期，對大立光2021年每股純益的共識值低於140元，意味將比2020年大減逾二成。

引人側目的是，凱基確立光學產業競爭激烈、鏡頭規格升級緩慢、供應鏈干擾因素持續等趨勢，對智慧機鏡頭產業看法更為審慎，看淡至2022年下半年的成長展望，除重砍大立光，還把玉晶光投資評等由「中立」、降至「賣出」，股價預期從550元降為324元，預估玉晶光營收將在10或11月觸頂，展望後市，研判大立光會更積極奪回在蘋果市占，不看好玉晶光市占率會隨2022年下半年iPhone升級至4,800萬畫素而擴大。

另外，凱基同步降評港股舜宇光至「中立」，宣告全面調降深陷逆風的光學產業，並向旗下客戶強調，布局光學族群的時機尚未到來。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫認為，中階鏡頭競爭激烈、高端鏡頭需求再度被推遲，7P鏡頭供應的門檻降低，且大立光流失相關市場市占分額，加上車用鏡頭、音圈馬達（VCM）與鏡頭同捆、8P鏡頭的營收貢獻度仍低，認為必須等待更明確的營運催化劑（catalysts），否則無法轉採樂觀態度。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意